港足世盃外集訓決選 剔走理文五將 謝家榮無份補選兩門將
撰文：袁志浩
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香港足球代表隊下月國際賽期將出戰今屆世界盃外圍賽最後兩仗，先於6日主場對伊朗，至11日作客土庫曼。
港隊將於5月28至31日展開本地集訓，主教練安達臣早前曾初選43名球員，今（23日）把決選名單縮至36人。
決選球員當中，多位小將如保頓U18球員杜俊暉（Anthony Pinto）、港會的周子謙、東方翼鋒馬希偉、吳宇曦、從傑志外借南區的趙聡悟均獲保留。
令人意外的是，新科港超冠軍理文有5名球員落選，包括主力李毅凱、徐宏傑、黃威、艾華頓與有傷在身的杜度。
其餘從初選中被剔除的還包括傑志左閘費蘭度、南區翼鋒艾華，而大埔門神謝家榮、傑志守門員保羅都沒有入圍，因此港隊補選了理文門將陳嘉豪，跟晉峰小將龐焯熙。
港隊於5月28日至31日完成本地集訓後，6月3日會重啟訓練備戰對伊朗，然後於6月8日啟程前往土庫曼，並於比賽翌日（12日）返港。港隊現時於世界盃亞洲區外圍賽分組賽錄得1和3負，已宣告提早出局。
港足集訓決選36人名單：
門將：葉鴻輝（東方）、陳嘉豪（理文）、伍瑋謙（冠忠南區）、龐焯熙（晉峰）
後衛：杜俊暉（保頓）、余煒廉（理文）、孫銘謙（滄州雄獅）、鐘樂安、黃梓浩（東方）、周緣德（河南隊）、陳晉一、艾里奧、羅梓駿（傑志）、茹子楠（梅州客家）、周子謙（港會）、梁諾恆（浙江隊）
中場：林衍廷（標準流浪）、馬希偉、余在言（東方）、鄭展龍、陳俊樂（傑志）、張憙延、顏樂楓、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）、趙聡悟（冠忠南區）、顏卓彬（深水埗）
前鋒：劉智樂（標準流浪）、林樂勤（均業北區）、吳宇曦、黃皓雋（東方）、米高（恩高斯達特）、安永佳（深圳新鵬城）、祖連奴、潘沛軒（傑志）、史提芬彭利拿（冠忠南區）
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