滑雪｜意大利好手與女友高山墮下身亡　遺體被發現時「最後擁抱」

外國媒體報道，意大利滑雪好手Jean Daniel Pession，與其女友Elisa Arlian在當地的澤比翁山墮下身亡，終年28歲。兩人遺體被發現時還綁在一起，猶如最後的擁抱。

Jean曾參加滑雪世界盃及世錦賽，意大利冬季運動聯合會表示，一場可怕的悲劇襲擊冬季運動界，特別是速度滑雪界（speed skiing）。



Jean Daniel Pession與女友Elisa Arlian登山時意外喪生。（Instagram）

FOX Sports及《紐約郵報》等外媒引述TMZ報道，指28歲的Jean Daniel Pession與女友從2300呎高處墮下身亡，即約700米。

根據Instagram介紹及媒體報道，其26歲女友Elisa Arlian職業為小學老師及滑雪教練。意大利媒體RAI表示，兩人一早便出發前往熟悉的澤比翁山，但因遲遲未有回家，家人便通知緊急呼叫中心。

當局隨即派出教援直升機搜索，數小時後通過電話訊號找到兩人遺體，這場浪漫之旅變為殘酷的死亡之旅，「當技術人員用絞盤將遺體放下時，發現兩人仍然綁在一起」，形容他們在這座山峰下緊緊擁抱。

報道指兩人遺體被發現時仍綁在一起，就像作最後擁抱。（Instagram）

澤比翁山所在的奧斯塔谷（Aosta Valley），其地區理事會主席Alberto Bertin為兩人悼念：「兩名年輕人在他們熱愛的山上，因意外而結束短暫一生。在這深切悲痛時刻，我們深切慰問兩人的家人、朋友及整個運動社群，並以愛情及同情心擁抱他們。」

意大利冬季運動聯合會（The Italian Winter Sports Federation）亦發表聲明：「一場可怕的悲劇襲擊了冬季運動界，特別是速度滑雪界。28歲的Jean Daniel Pession是世界盃成員之一，他與女友在一場悲慘的山地事故中失去生命。這名奧斯塔谷人，在2021年獲得個人生涯最好成績，最終在世界盃排名第15，並在2022年世錦賽中排名22位。」