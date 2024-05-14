發呆大賽｜韓國短道速滑選手獲第三名　賽後透露「職業病」敗因

韓國一年一度的「發呆大賽」，今年來到第10屆，比賽12日在首爾漢江完成，由女主播權素雅（音譯）奪得冠軍。

不過今次比賽還有冬奧短道速滑選手郭潤起，他曾在2010冬奧會為韓國奪得5000米接力銀牌，並在今次比賽中獲得第三名。郭潤起賽後談及落敗原因，原來與其「職業病」有關。



自2014年舉辦至今，「發呆大賽」獲不小知名度，成為各地話題及模仿對象，香港更曾在2018年成為官方國際比賽場地。比賽規則很簡單，參賽者須在90分鐘時間內放空注意力，但期間不能睡覺、聊天、看電話等等。若比賽結束時仍有多名勝者，通過心電圖來評估，則會由觀眾投票的評分來決定名次。

韓國一年一度的發呆大賽。（Youtube截圖）

今屆比賽有77人參加，從小學生到60多歲都有。雖然參賽者有其他網絡名人以及女團成員，但冬奧滑冰選手郭潤起成為最大焦點。他與隊友一同參賽，但只有自己進入決賽，並最終獲得第三名。

被問到參賽原因時，他回答：「我參加過五次（冬季）奧運會，一生都在與其他人競爭，所以我很想休息。」郭潤起續稱今次參賽目標是奪冠，但最終因心跳出現起伏只得季軍。

冬奧短道速滑選手郭潤起今次參賽獲第三名。（Instagram）

他續解釋，原來是因為最後階段響起鐘聲，讓他身體不由自主進入衝刺狀態：「對短道速滑運動員來說，鈴聲標誌著最後一圈，是一個非常緊張的時刻。這就是鐘聲響起時，我心臟劇烈跳動的原因，我嘗試盡可能按着它，但很困難。」

郭潤起（白衫）透露落敗原因，原來是「職業病」。（Getty Images）

郭潤起又表示很認同這個比賽，讓忙碌的都市人能從中尋找自己存在的價值；冠軍權素雅賽後受訪時，表示她時常因為睡着而坐過站。賽事主辦方亦稱，看到比賽連續10年獲得關注，證明城市人的生活依然忙碌，「最近整個家庭一起參加比賽的數量有所增加，即『發呆』這行為不全是負面的」。

韓國媒體《nate》訪問成均館大學社會學教授具正宇（音譯），他認為韓國社會處於過度競爭及極端衝突的狀態，這項比賽如此受歡迎，反映人們強烈地希望在這種環境下，與某些事物完全隔絕。