巴黎奧運︱艾菲爾鐵塔添奧運五環成打卡新熱點　日夜景致各有特色

6月7日距離2024巴黎奧運揭幕前50天，巴黎最著名地標艾菲爾鐵塔（巴黎鐵塔）添上奧運五環標誌，立即成為遊客打卡新寵。



距離2024巴黎奧運揭幕前50天，巴黎最著名地標艾菲爾鐵塔添上奧運五環標誌。（路透社）

夏季奧運第三度落戶巴黎，但對上一次已經是100年前。巴黎曾在1900年及1924年主辦奧運，為隆重其事，擁有135年歷史的巴黎鐵塔加上新裝飾，在南面掛上奧運五環標記，俯視塞納河。

五環標記以來自本地的廢鐵循環再造，每個環直徑9米，重量達到30噸，要用上兩個巨型吊臂，吊上鐵塔第一到第二層之間。鐵塔加上五環，成為巴黎旅客最新指定打卡點，特羅卡德羅廣場（Place du Trocadero）人頭湧湧，都是為爭取有利位置影張靚相留念。

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巴黎奧運兩大重要場景

巴黎地標處處，艾菲爾鐵塔和塞納河會成為今屆奧運兩大最重要場景。7月26日巴黎奧運揭幕，上萬名運動員會坐在船上沿塞納河一段6公里路線，在巴黎日落美景中參加開幕禮。

艾菲爾鐵塔下增添臨時搭建場地，上演沙灘排球賽事，這個鄰近戰神廣場（Champ de Mars）的場地可容納1.3萬觀眾。曾到巴黎旅遊的朋友，對戰神廣場一定不會陌生，那裏的大草地是巴黎人與旅客必到之地，感受巴黎自由浪漫氣氛的最佳地點。

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艾菲爾鐵塔的日夜景致各有特色，新添上的奧運五環同樣在白天和晚上各有不同，五環在白天清楚見到紅黃藍綠黑標誌顏色，到晚上五環上裝備的10萬個LED燈泡會亮起，浪漫氣息更加濃烈。

鐵塔上的五環和燈飾均為「期間限定」，燈飾會在奧運及殘奧期間每晚照耀巴黎，這段時間前往巴黎旅遊的旅客，應把握機會趁機欣賞。