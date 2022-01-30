澳網｜芭迪重返高峰因「細威」一條短訊　封后背後還有一名閨蜜

澳洲球手芭迪（Ashleigh Barty）周六（29日）在澳洲網球公開賽女單決賽，直落兩盤擊敗歌蓮絲（Danielle Collins），在主場贏得個人第3個大滿貫單打錦標。據悉，芭迪動念重返球場並創下佳績，是因為前一姐莎蓮娜威廉絲（Serena William）。



芭迪曾在2014年短暫休戰，當時震撼了國際球壇，理由是想從她熱愛的職業網球中稍休，她當時甚至加入職業板球的布里斯班熱火隊一同參賽，當時的巴迪還不確定重返網球壇與否，直到收到23座大滿貫冠軍「細威」莎蓮娜威廉絲的短訊。

芭迪成為44年來首名澳球女子球手贏得澳網錦標。（Getty Images）

芭迪的前教練Jim Joyce向傳媒透露，「當時芭迪在一間餐廳裏，『細威』發了一封短訊給她，說『你太優秀了，不能退役，你必須回來』。」

前世界一姐莎蓮娜威廉絲鼓勵芭迪重返網球壇。（Getty Images）

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芭迪在今屆澳網的表現，沒有白費「細威」的心思。

而在芭迪封后一刻，她與對手握過手後，便立即衝去擁抱坐在場邊的好友、前女雙拍檔兼教練Casey Dellacqua，並向其獻吻，後者是芭迪在重返職業網球後最重要的支柱，兩人一起分享了這感動的時刻。

「她又把我帶入了這項運動，並讓我去探索，成長為一個人，我愛她。」芭迪感謝Dellacqua全力支持她復出。