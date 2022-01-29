澳網｜一姐芭迪成44年首人主場封后　歌蓮絲錯失追平良機

澳洲網球公開賽女單決賽，由主場的「一姐」芭迪面對強勢回歸的歌蓮絲爭冠，直落兩盤擊敗對手，贏得個人第3個大滿貫單打錦標。



澳洲「一姐」芭迪（Ashleigh Barty）由第4圈至決賽，無獨有偶連續4場也遇上美國球手，揚威主場最後一關面對歌蓮絲（Danielle Collins），力爭成為44年來首名澳球女子球手贏得澳網錦標。

芭迪主場出擊，當然深得球迷愛戴。（Getty Images）

芭迪縱然個子不高，但靈活的跑動能力，加上平均的打法，使她在首盤取得不少甜頭。這名「一姐」先面對被破發危機，歌蓮絲未能把握機會，破發不成，隨即被破，芭迪首盤以局數6：3先拔頭籌。

芭迪力爭成為44年來首名稱霸澳網女單的主場球手。（Getty Images）

2019年，歌蓮絲宣布患上類風濕關節炎，她一邊接受治療，一邊繼續參賽，她的病情在上年受到控制，並在今次澳網創下職業生涯大滿貫的最佳成績。

歌蓮絲次盤表現反彈，可惜關鍵時刻未能把握機會。（Getty Images）

這名28歲的美國球手次盤愈戰愈勇，開局初段隨即打破芭迪發球局，只要保住發球局便可追成平手，關鍵時刻卻未能把握，自己的發球局失守，其後需要以「Tie-Break」分勝負，結果芭迪以7：2再下一城，首度贏得澳網錦標，亦是44年來首名女單球手主場封后。

芭迪主場封后，仰天高呼。（Getty Images）

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