艾簡達拿傷患纏身傳退役　一代西班牙天才中場生涯遺憾告終

西班牙中場堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcantara）4年前轉投利物浦，然而傷患不斷，上季更是因傷錯過整個球季。7月1日約滿紅軍後他一直未公布去向，意大利名記羅曼奴透露，33歲的艾簡達拿已決定退役。



羅曼奴周日（7日）晚發文，引獲獨家消息：「堤亞高艾簡達拿已決定退役……他對足球的愛，會以另一方式繼續，他已為此計劃了幾個月。」6月時曾有傳聞指，他會回歸母會巴塞隆拿擔任教職。

艾簡達拿（右二）上季在利物浦的告別儀式。（Getty Images）

堤亞高艾簡達拿出身自巴塞隆拿的拉瑪西亞青訓系統，他在巴塞扶搖直上，但到升上一隊之時，卻正好是當年被稱為「地上最強」的巴塞盛世，正選陣容中的沙維、恩尼斯達和布斯基斯地位難以撼動，初出茅廬的艾簡達拿未能穩坐正選。

即使最後艾簡達拿上陣機會大增、也隨隊贏過許多錦標，更被奉為「沙維接班人」，但他仍在2013年夏天選擇跟隨離開巴塞的主帥哥迪奧拿，轉投德甲班霸拜仁慕尼黑，並在拜仁度過了7個球季，期間連奪7季聯賽冠軍、也曾贏得歐聯冠軍，他的傳球視野和創造能力被視為世界頂級。

艾簡達拿今季唯一一次、也是最後一次為利物浦上陣，是作客阿仙奴的英超賽事，當時久休復出的他，落場僅5分鐘便再告受傷。（Getty Images）

艾簡達拿完成親手贏歐聯的心願後，他終在2020年夏天轉投當時剛奪得英超冠軍的利物浦，4個球季間，雖然在有機會上陣時能展現「卡士」，他卻反覆受傷患困擾，尤其臀部的傷更是不斷復發，大大限制了他的上陣機會，也令時任主帥高普圍繞他建構戰術的計劃難以實現。

按足球數據網站轉會市場（Transfermarkt）數據，艾簡達拿自2020年轉會到利物浦後，因傷病缺陣的日數達到603天，當中以臀部傷患最為頻繁，當中去年2月一次臀傷，休息兩個月後復出不久便復發，最終合共休戰336天之多，緊接今年2月所受的肌肉傷患，也令他再度休戰117天，根本無法上陣，選擇掛靴也可以理解，惟他轉會利物浦後，才華始終受制於傷患，未能盡情在晏菲路展現，無疑令人婉惜。