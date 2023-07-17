溫布頓男單決賽︱凱特王妃任頒獎嘉賓勁搶鏡　費達拿球迷熱愛網球

溫布頓網球錦標賽（溫網）男單決賽，凱特王妃擔任頒獎嘉賓，她一身鮮綠色長裙明艷照人，搶盡風頭。世界排名第一的20歲西班牙球手艾卡拉斯在凱特手中捧起獎盃，笑逐顏開。

英國王室與溫布頓緣份由來已久，每屆賽事幾乎天天都可見到王室成員在王室包廂輪流出現，然而凱特在溫布頓的「出勤率」還是出奇地高，全因她是位不折不扣的網球癡。



凱特王妃擔任溫布頓單打決賽頒獎嘉賓，她一身鮮綠色長裙明艷照人，搶盡風頭。（路透社）

威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）是溫布頓常客，自2011年與威廉王子結婚後，2016年接任成為全英網球會的贊助人，她會在決賽頒發單打錦標。凱特在溫布頓的衣著往往成為焦點，穿上色彩鮮艷的顏色亦可輕鬆駕馭，永遠大方優雅。

+ 5

+ 12

就算丈夫威廉不在側，凱特也會親自入場觀戰，她同樣看得高興，年年如是，除了2013年，亦是她嫁入王室後唯一缺席的一年，當年正是英國球手梅利（Andy Murray）在男單主場封王，凱特早年接受訪問，解釋缺席的原因，「當年我懷有喬治小王子，在醫生的勸告下，我無辦法到場，錯過了梅利封王的一刻，其後我親自向他道歉，並祝賀他奪冠。」若不是在醫生勸阻，凱特都可能照常入場，足證她對網球的熱愛。

小時候的凱特是活躍分子，參與多項運動，而網球就是其中之一，她曾經在公開場合表達對網球的愛，「我熱愛網球，這是一個非常好的運動。」凱特多年來不時大展身手，曾與偶像費達拿﹑拉度簡奴等球手切磋，連「費天王」都激讚凱特的網球技術令人喜出望外。

凱特亦與費達拿切磋網球。（資料圖片／Getty Images）

費達拿與凱特關係密切，費天王2017年與妻子曾攜同兩對雙胞胎造訪威廉一家，而費達拿更有機會與喬治小王子對打，他更加親身傳授小王子網球技術，費達拿盛讚喬治技術不錯，並希望他長大後繼續保持對網球的熱誠。凱特曾透露，兩名小王子也被母親的薰陶下，成為費達拿的球迷。

凱特與費達拿除了有私交外，兩人不時共同出席慈善活動，一同運用各自的影響力，透過網球作行善，兩人去年曾在東倫敦舉行網球體驗日，一眾8至15歲的小朋友受惠。

不單止凱特，連她的家人也與費達拿甚有淵源，凱特胞妹Pippa在2013年溫布頓因訪問而與費達拿結緣，Pippa在2017年結婚時，費達拿更驚喜現身。費達拿魅力沒法擋，凱特大爆母親也是「費達粉」。