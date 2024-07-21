英超轉會︱迪布尼傳同意去沙特　離開曼城投伊蒂哈德夥拍三大球星

奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）長年被譽為英超以至全球最佳中場，不過這位33歲比利時球星很大機會離開效力9年的曼城，轉戰沙特阿拉伯球會伊蒂哈德（Al-Ittihad），英國《每日郵報》指他已同意伊蒂哈德開出的個人條款。



比利時今屆歐國盃16強止步，迪布尼未能為國家隊帶來任何獎盃。（Getty Images）

迪布尼上季影響力大減盛傳離隊

迪布尼2015年加盟曼城，一年後哥迪奧拿成為藍月亮領隊，二人合力為曼城寫下球會最光輝一頁，包括2022/23球季成為歐聯、英冠和足總盃三冠王。迪布尼剛剛助曼城創下史無前例的英超四連霸，也是他加盟後第六次贏得英超冠軍，加上歐聯、兩次足總盃和五次聯賽盃，球會生涯已贏盡錦標。迪布尼的40萬英鎊周薪，令他在C朗拿度2021年重返曼聯前長期榮登英超最高薪球員，他長期高水平表現，也獲公認為英超以至全球最佳中場。

不過上季他屢次受傷倦勤，英超僅18次上陣，場上影響力大減，年輕隊友科頓成功接捧，曼城中場創造力不減下順利再次封王。近月已多次盛傳沙特球會開出天價合約向迪布尼招手，他跟曼城的合約在2024/25球季後完結，英國《每日郵報》最新消息指，迪布尼已同意伊蒂哈德開出的合約條款。

迪布尼2015年加盟曼城，一年後哥迪奧拿成為藍月亮領隊，二人合力為曼城寫下球會最光輝一頁。（Getty Images）

伊蒂哈德引入三大巨星只得沙特第五

沙特聯賽近年不斷以天價合約向頂級球星招手，C朗拿度、尼馬和賓施馬三大巨星分別在沙特不同球會效力，早前9屆聯賽冠軍伊蒂哈德聘得前法國國家隊主帥白蘭斯（Laurent Blanc）為新領隊，球隊去年夏天一口氣引入賓施馬、簡迪（N'Golo Kante）和法賓奴三大巨星，不單未能衛冕，冠軍寶座落在希拉爾手上，更以42分的差距只得第五名，今夏似乎有意再次大展拳腳。

迪布尼正是他們的頭號目標，而這位比利時中場上月受訪時承認，巨額合約在他生涯後期或難以拒絕，「我尚有一年合約，所以我也要想想可能會發生什麼事。」

迪比尼上月受訪不排除離開曼城

迪布尼揚言，「我長子現在8歲，對英格蘭以外的事物一無所知。他也問過我，會為曼城效力多久。當那個時刻到臨，我們便要以某個方式去處理。」

「在我的年紀，必須對一切持開放態度。你在談論可能是我生涯終結期的驚人數目金錢，有些時候，你必須考慮它。」迪布尼分析，「如果我在那裏踢兩年便可賺到非常可觀的金錢，一個我之前要踢15年才賺到、甚至仍賺不到的數目，那麼你必須去思考下一步的意義，不過這一刻我尚未開始去想。」