東京奧運｜留在腦海的八大名場面　新增項目精彩又溫馨

東京奧運完美落幕，激動人心的17天過後，除了留下了「奧運後遺症」外，亦有一幕又一幕的「名場面」，或許以下場面，能夠減輕大家對奧運的思念。



▶▶▶回顧2020東京奧運 重溫比賽報道及消息

1. 三項鐵人集體狂嘔



男子三項鐵人奪金的保明菲特（Kristian Blummenfelt），與其他多名選手衝線後狂嘔的一幕震驚全球。早在奧運開賽前，外媒已關注東京灣的水質問題，可是日本政府未趕及處理，奧運賽事已展開，結果選手在東京灣比賽後紛紛出事，成為全球笑柄。

其後舉行的女子游泳馬拉松項目，中國泳手辛鑫賽前練習上水後，請在場工作人員幫忙，捉走爬滿身上的小蟲，可見東京灣水質問題的嚴重性。

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▼三鐵選手衝線後狂嘔 ▼

2.滑板場上友誼萬歲



東京奧運新增項目滑板，有別於其他競爭味道甚濃的賽事，滑板場上，樂也融融，公園賽更展示了「友誼第一，比賽第二」的精神。

滑板場上，對手的定義模糊，動作成功，替人高興；動作失手，上前安慰，加上「板仔板女」們經常臉上掛着笑容，觀眾看得十分過癮又歡樂。

女子公園賽，爭金的日本選手岡本碧優最後一個高難度動作倒地，不禁掉下失望的眼淚，一眾對手立即上前安慰，這一幕叫人動容。

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女子滑板公園賽，擁抱不斷，十分溫馨。（Getty Images）

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3. 比拉絲退賽做啦啦隊



美國體操主將比拉絲（Simone Biles）因心理原因中途退賽，先後退出女子團體﹑個人全能﹑跳馬﹑自由體操及高低槓，最終只能平衡木奪取一面銅牌。

比拉絲只能作璧上觀，化身座上客支持一眾師妹，美國的赫蒙族少女蘇妮莎（Sunisa Lee）在比拉絲的見證下贏得這面女子體操個人全能金牌。

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比拉絲因壓力問題退出今屆個人全能賽，但她有入場觀看隊友的比賽。（路透社）

▼ 比拉絲退賽後做啦啦隊 ▼

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【平衡木上的比拉絲（按圖放大）】

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4. 史上首次跳高雙冠軍



比賽場上，勝負難免，今屆竟然在田徑場出現雙金牌！

意大利跳高型男譚貝利（Gianmarco Tamberi）與卡塔爾「鳥人」巴舒謙（Mutaz Essa Barhsim）在男子跳高鬥得難分難解，二人將高度提升到奧運紀錄的2.39米，3次試跳全數失敗，皆因他們所有試跳紀錄一樣，最終二人同意瓜分金牌，亦是田徑項目109年來，首次有運動員平分金牌。

因為巴舒謙一句「我們可不可以各自拿金牌?」促成雙金的歷史一幕，及後兩人激動地歡呼狂跳慶祝，充分展示奧運精神。

意大利最輝煌一夜 跳高型男全靠石膏成推動力

跳高兩男平分金牌創百年來首例 相擁慶祝體現奧運精神

卡塔爾運動員巴舒謙（左）跟意大利選手譚貝利（右）一起贏得跳高金牌。（Getty Images）

↓↓↓兩人成績相同，決定平分金牌的畫面逐格睇：（按圖放大）↓↓↓

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5. 香港區旗現身游泳館



「香港女飛魚」何詩蓓為香港泳史寫下新一章，獨取女子100米及200米自由泳的銀牌，成為香港首名單屆奧運兩奪獎牌的運動員。

其實何詩蓓由亮相決賽，在中間泳線出擊，連番打破個人最佳時間，再踏上頒獎台的光榮一刻，香港女飛魚已經不斷書寫歷史。

除此以外，更重要的是，香港區旗首度在飄揚奧運游泳場館在飄揚！

何詩蓓中間線道出擊決賽 「明日可以再游快點」

何詩蓓奧運奪銀 港泳隊史上首面獎牌 一金一銀創港隊歷屆最佳

何詩蓓奧運添銀 三破亞洲紀錄 香港史上首人奪兩牌

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何詩蓓再奪銀牌，創下香港歷史。（高詩琦攝）

何詩蓓今屆連奪兩面銀牌，成為港隊史上首人。（高詩琦攝）

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重溫：何詩蓓200米自由泳決賽，勇奪銀牌：

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6. 張家朗稱霸劍擊場



一夜之間，張家朗力挫海外強手，榮升「香港劍神」，贏得香港劍擊史上首面獎牌，亦是25年來港隊奧運第一金。

這面金牌，得來不易，8強戰面對俄羅斯劍手，一度落後9：14，陷入出局邊緣未有放棄，逐劍逐劍收復失地，最終連取6分驚天逆轉，及後將手放在耳邊慶祝的一幕，亦是今屆的「名場面」之一。

張家朗奧運奪金 決賽力克上屆冠軍 勇奪香港史上第二金

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情感隔離中的興奮時差 感受沉澱後真實的張家朗

【重溫張家朗奪劍擊首金】

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奪奧運金牌後15小時的張家朗：

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7. 戴利織織復織織



英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）與隊友李爾（Matty Lee）打破中國「夢之隊」的壟斷，勇奪男子雙人10米高台金牌。

戴利跳水的英姿固然精彩，觀眾最深刻印象的一幕，相信與跳水無關。戴利一邊在看台支持隊友，一邊手上密密做，原來在織冷衫。奧運結束前，戴利的製成品亦面世，這件「東京奧運紀念版」毛衣有奧運五環及英國隊的標誌。

跳水王子戴利睇住比賽織冷衫？一雙巧手織乜都掂

英國跳水王子戴利首奪冠 中國夢之隊雙人10米高台失金

【戴利一雙巧手織乜都得（按圖放大）】

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【戴利及李爾在池邊等待中國最後一跳】

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8. 運動攀登變自修室



除了滑板，運動攀登也是東京奧運的新項目之一，可觀性不相伯仲。

今屆的運動攀登，選手需要出戰速度（Speed）、抱石（Bouldering）及難度（Lead）賽3個項目，速度﹑技巧﹑膽色缺一不可。在抱石賽中，同樣講求選手的解難能力，有趣的是，一眾選手齊集攀石牆，齊齊研究如何解決「試題」，畫面溫馨又有趣。

西班牙小鮮肉運動攀登封王 怕醜仔克服最大弱點圓夢

運動攀登美女雲集 可能是今屆平均顏值最高項目

運動攀登抱石環節時一班選手圍在一起猶如學生們小組討論，畫面溫馨又有趣。（Getty Images）

▼西班牙小鮮肉登基運動攀登之王▼

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【女子運動攀登金牌嘉妮比莉特】