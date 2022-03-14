體育熱話｜英國跳水王子知名度太高　法國度假夜店派對樂極生悲

英國「跳水王子」戴利近日在法國的滑雪度假區享受假期，到夜店參加派對時玩得忘形脫掉衣服，只剩下內褲的他在玩「人浪」時被扯下內褲，影片在網上瘋傳。



27歲的戴利在去年東京奧運勇奪男子雙人10米高台跳水金牌，這個「跳水王子」沒有因為公開性向而人氣下滑，去年在奧運池邊編織打發時間，帥氣外貌加上可愛手工藝，人氣急升。

戴利近日在法國的滑雪度假區享受假期。（Instagram）

知名度大增同時帶來困擾。日前戴利在法國度假時到夜店參加派對，據悉，戴利與友人成群結隊引人注目，客人漸漸發現他是「跳水王子」便湧上圍觀。戴利也玩得興起，隨着DJ播放歌曲，也開始脫掉身上的衣服，只剩下內褲。

怎料在玩人浪時，身旁的人們把他抬起來、互相傳送到前方，有人興奮得直接把他內褲扯下來，戴利趕緊趴低，隨行友人見狀立即上前保護，以免再有更多人看到，但影片仍在網上瘋傳。

英國跳水王子Tom Daley被脫內褲，下體曝光全過程。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

戴利在去年三征奧運終奪金。（Instagram）

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