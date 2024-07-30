張家朗奧運奪金意大利向國際劍聯提出抗議　蔡俊彥為台灣裁判平反

張家朗以15：14擊敗意大利劍手馬奇（Filippo Macchi），再次贏得男子花劍個人賽金牌，當雙方打成 14：14平手後，兩位劍手均刺中對方，台灣主裁判黃皓志決定不作判決，讓二人重打（意味兩劍手同時刺中對方，不分高下）；之後一劍情況雷同，再次重打，到第三次黃皓志睇片後判張家朗勝出，馬奇曾向黃皓志抗議，之後非常失落，坐在劍道一旁，他的教練施利安尼（Stefano Cerioni）全程咆哮大叫表達不滿。

意大利Sky Sports在社交媒體指，意大利劍擊聯會已會向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（IOC）提出正式抗議。張家朗港隊隊友蔡俊彥在社交平台Threads發文表達對決賽判決的感受，並為主裁判黃皓志平反。



馬奇曾向主裁判黃皓志抗議（路透社）

意大利劍聯已向FIE及IOC正式投訴

意大利Sky Sports報道，意大利劍擊聯會獲得意大利奧委會（CONI）會長馬拿高（Giovanni Malago）支持，將會就男子花劍決賽「不可接受的裁決」向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（IOC）提出正式抗議。

意大利劍擊聯會會長艾斯（Paolo Azzi）稱，「我從未見過這種事，馬奇是個真正的贏家，他被剝奪了應得的金牌。我們已準備好提出正式抗議，因為我們所看到的實在無法接受。」

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意大利奧委會會長：無運動會由運動員「鄰居」任裁判

意大利奧委會會長馬拿高同樣表達意見，「有些運動以厘米或計時器分勝負，亦有一些必須有裁判。他們必須受到尊重，但我們已提出正式抗議。我已跟國際劍聯秘書長對話，因為那涉及基本錯誤。」

馬拿高宣稱，「一場意大利對香港的決賽，有兩個分別來自台灣和韓國的裁判。他們告訴我們，他們是經由抽籤被選中，尤其是已經曾兩度轉換裁判長人選。沒有一個運動會出現裁判由一名運動員的『鄰居』（鄰近地區裁判）出任的情況。」

意大利《米蘭體育報》引述馬奇的教練施利安尼，「裁判？我想，我希望他們只是無能，我不願去想是有其他原因……裁判的最終決定，我們甚至未獲得一個理由。那真是很嚴重，我可以說什麼？我的心受傷了，我從未見過這種事。」經常在比賽期間咆哮、向裁判施壓，是施利安尼的慣常技倆，他在決賽多次向裁判黃皓志大叫大嚷，甚至曾向對方高呼：「你留在家吧」。

蔡俊彥在社交平台Threads為台灣裁判黃皓志平反。（Threads截圖）

意大利人對決賽賽果的不滿，發洩在台灣主裁判黃皓志身上，紛紛湧到他的Instagram帳戶留言大罵，也有不少人到國際劍聯社交平台在有關張家朗奧運奪金的帖文下留言表達不滿。張家朗港隊隊友蔡俊彥在社交平台Threads表達到今場判決的感受，指出：「認真求下大家唔好話嗰位台灣裁判，佢絕對係世界數一數二好嘅裁判，最後判唔出有機會係同另一位韓國裁判達唔成共識，合情合理的。」

奧運劍擊賽事，每場比賽都會有一名主裁判，一名負責看比賽重播片段的視像助理裁判（VAR），以及兩名負責觀察劍手有否出界的邊線裁判（side judge／每邊一個），蔡俊彥所指的韓國裁判，應是負責VAR的一位。

他在另一帖文，呼籲網民不要到意大利劍手馬奇的IG留言辱罵對方，指出比賽落敗心有不忿向裁判投訴是人之常情，「掉轉我地法國教練一樣會咁做」，並指出其實香港隊陣中亦有一位意大利教練，而且對方跟馬奇的教練施利安尼非常老友，他不希望因此事令教練感到難受，促請大家專心慶祝金牌，發放更多正能量和愛，文中最後還是補多一句：「重有，無黑哨。」