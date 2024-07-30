張家朗奧運金牌︱你不知道香港劍神的5件事　竟有意想不到剋星

張家朗從東京贏到巴黎，連續兩屆奧運贏得男子花劍個人賽金牌，他身材高大威猛又玩劍擊，看來天不怕地不怕，卻有意想不到的剋星。

27歲的他從男孩成長為男子漢，卻非常鍾愛一種「女孩子零食」，滿滿的反差萌，就是我們的「香港劍神」。



張家朗從東京贏到巴黎，連續兩屆奧運贏得男子花劍個人賽金牌。（Getty Images）

張家朗你未必知道的5件事

張家朗愛吃話梅，也愛年糕，到外地比賽可能更常吃到Pizza。（IG）

1. 愛吃話梅、「鹹濕野」和年糕

張家朗因為親人從事涼果生意，自小他已不時在舖面幫忙，特別是農曆新年前，小男孩坐在櫃面看顧客選東選西，嘴裏吃着最愛的花旗蔘話梅，「我最記得花旗蔘話梅擺門口出面，要出去攞好麻煩」，還有甘草檸檬、冬薑、柑桔、陳皮，他都喜歡。

他曾經因為吃話梅而被父母「哦」，「我一次過吃掉一大包，我會叫伯娘不用封膠袋口，我整包吃，爸爸媽媽就『哦』我，說沒益，不准我吃太多」。

家朗每每農曆新年都要出外比賽，錯過的除了是和家人相處的時光，也吃不到最愛的年糕。不是韓國年糕，而是有濃濃農曆新年味道的中式紅糖年糕，所以每次出門前，家朗都吩咐爸媽留「一底」給他回家再吃，而他可以自己獨力「KO」把年糕吃光。

張家朗非持劍的右手，總是戴滿飾物。（路透社）

2. 劍神貪靚愛戴飾物

張家朗左手握劍，非持劍的右手總是戴上不同飾物，當中幾乎必定有一條銀器飾物，而且全部都相當講究，並非坊間常見或可輕易買到的品牌。家朗常戴飾物不少都是來自Good Art HLYWD和LONE ONES兩個美國品牌，Good Art HLYWD被評為「終極低調品牌」，從不作廣告宣傳。

張家朗再次贏得男子花劍個人賽金牌。（路透社）

3. 最害怕的敵人——各類昆蟲

高大威猛的劍神，最怕什麼？原來是體型小小的各種昆蟲。他在內地訓練時曾遇上一大群飛蟻，嚇得他第一時間彈開，身高1.93米的他驚恐躲避，他坦言自己最怕昆蟲，訓練基地的洗衣房見到一隻大蜘蛛，足以嚇得他不知所措。

張家朗小時候在南京集訓，曾因為一群飛蟻，與隊友崔浩然和連寶香嚇得不知所措，唯獨楊子加是「勇者」。（資料圖片；李澤彤攝）

張家朗的愛貓Zimba。（資料圖片；鄭子峰攝）

張家朗是個貓奴。(IG)

4. 193cm高的貓奴

雖然家朗小眼睛看起來酷酷的，在外界眼中這個打完一劍會激動除頭盔狂呼的男生，其實內心柔軟，更是一個愛心爆棚的「貓奴」。

家朗酷，他的貓貓比他更酷，常常用一個不屑的眼神和表情「對付」家朗，讓「劍神」招架不住。

父母和沒有出鏡的姊姊首次到現場看張家朗打奧運。（袁志浩攝）

5. 超級孝順仔：「等埋我拜阿嫲」

家朗常常要到外地訓練和比賽，不過他是個超級孝順仔，每年一到清明節，他都會特別跟父母說，「等埋我拜阿嫲」。他靦腆到帶點木納寡言，但一直與父母和家人感情親厚，重視親情為人孝順，表面上未必看得出來，從一句話見微知著，就算身在外地，忙於訓練比賽，也未忘記已逝世的祖母，堅持回港時拜祭嫲嫲。

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