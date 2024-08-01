何詩蓓奧運銅牌︱香港飛魚文武雙全　DSE考35分　中文有呢個成績

何詩蓓（Siobhan）連續兩屆奧運皆贏得兩面游泳獎牌，再創香港體壇歷史新一頁，她不止游泳成績全球頂尖，讀書成績同樣出眾，DSE在7科考獲35分，並在美國名校密歇根大學心理學系畢業。



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何詩蓓讀書成績同樣出眾。（IG）

香港土生土長 曾多次婉拒愛爾蘭徵召

何詩蓓英文全名Siobhan Bernadette Haughey，父親是愛爾蘭人，母親為香港人。Haughey首個發音近似中文姓氏何，Siobhan的頭兩個音則與「詩蓓」差不多，因而取名何詩蓓，她的英文名字如何發音，按此聽聽她曾就讀的密歇根大學介紹吧！

何詩蓓胞姊何雅舒同為泳手，主項為蛙式，兩姊妹曾在世界大學生運動會並肩作戰。2016里約奧運後何詩蓓透露，她曾多次婉拒愛爾蘭泳總的徵召邀請，因為「在香港長大和生活，始終想代表香港出賽。」

M for Michigan，何詩蓓在密歇根大學心理學系畢業。（Michigan Twitter）

從小已是高材生 由細到大讀名校

何詩蓓中學時就讀位於跑馬地雲地利道的聖保祿中學（St. Paul's Secondary School），繼而到美國升讀密歇根大學（University of Michigan），她自言是完美主義者，事事追求完美，從中學到大學都堅持游早水前溫習。

她在中學文憑試考獲亮麗的35分，包括通識教育（5*）、英文（5）、數學（5）、企業會計與財務概論（5）、中文（4）、化學（4）及英語文學（4）。

何詩蓓大學畢業與父母合照。（何詩蓓IG圖片）

中學到大學堅持練水前溫習 DSE考35分

何詩蓓2015年獲美國密歇根大學收錄，主修心理學，受校內泳隊金牌教練Mike Bottom指導。Mike Bottom堪稱全球最佳游泳教練之一，在1996至2016年間曾六度有份執教美國奧運代表隊。

何詩蓓亦在入讀大學後游泳成績突飛猛進，2016年初戰奧運已能晉身晉決賽，她在2019年大學畢業，2021年再戰奧運已是雙銀得主，2024年巴黎奧運再次踏上頒獎台，奠定香港史上最強泳手地位。

左肩上的奧運五環紋身，是何詩蓓的人生標記。（梁鵬威攝）

鋼琴八級 大學時在宿舍彈琴減壓

何詩蓓能兼顧游泳及學業的同時，亦擁有8級鋼琴底，她早年接受外國傳媒訪問時曾透露，在學時會在大學宿舍彈鋼琴，放鬆減壓。

品學兼優的何詩蓓，也有活潑的另一面，里約奧運後為紀念美好時刻，她決意紋個奧運五環在左肩上，雖然她一直不喜歡紋身，但奧運意義太重，思前想後最終「拍板」。何詩蓓亦有另一喜好，就是美甲，空閒時與朋友「修甲」，而且每逢大賽她都必定把指甲塗上色彩。