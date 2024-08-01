何詩蓓奧運銅牌｜游泳生涯並非一帆風順　一度因傷患恐退役

何詩蓓連續兩屆奧運共贏得4面獎牌，從外人眼中看來，她的游泳生涯看似一帆風順，然而她不單在長池世錦賽歷盡失意，三度與獎牌擦身而過，甚至曾經歷恐怕要退役的頑固傷患。

東京奧運後，正值生涯巔峰，卻遇上澳洲、加拿大幾位天才泳將，克苦和高度紀律的練習持續進步，讓她保持競爭力與同代頂級泳手並駕齊驅。



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港隊重點賽程

何詩蓓連續兩屆奧運共贏得4面獎牌。（Getty Images）

不斷改寫香港游泳歷史的最強泳將

何詩蓓繼200米自由泳摘銅後，100米自由泳亦獲X牌，成為史上首位連續兩屆奧運皆獲得兩面獎牌的香港運動員。從2021件東京奧運開始，她不斷獲獎，甚至改寫短池世界紀錄，不過她的游泳生涯不算是一帆風順，尤其是最擅長的200米自由泳。

由2017年長池世錦賽開始，她在200自不斷求進，可是2019、2023兩屆賽事均是「梗頸四」，與頒獎台只差一線。即使去年在100自摘下銀牌，但200自始終是她更喜愛的距離。相隔半年後的另一屆世錦賽，她終於得償夙願，憑200自成為世界冠軍。

長池游泳世錦賽︱何詩蓓在200自決賽順利封后，為香港贏得史上首面長池游泳世錦賽金牌。（Getty Images）

何詩蓓一度因傷患恐退役

2021年東京奧運，何詩蓓在100及200米自由泳摘下兩面銀牌，從此成為香港家傳戶曉的名字。事實上，Siobhan由出道開始，已在不斷改寫香港泳壇歷史。2015年17歲的何詩蓓初戰長池游泳世錦賽，憑200米個人混合泳成為香港歷來首位獲得奧運「A標」資格的泳手。一年後里約奧運，她在200米自由泳成功晉級準決賽，是繼「太平山飛魚」張乾文在1952年赫爾辛基奧運後，本港歷來第二名突破游泳初賽的泳手。

2017年何詩蓓再戰長池世錦賽，首次參加200自便獲得第5名，是香港首位置身世錦決賽的泳手，而且她在初賽、準決賽和決賽先後三度打破香港紀錄，決賽成績1分55.96秒。小妮子在世錦賽200自初試啼聲，表現已一鳴驚人。

不料2017年除夕左足踝突然受傷，這次傷患困擾多時，甚至須棄戰2018亞運。中西各種療法均未見效，當時她甚至懷疑是否「生涯已完」，何詩蓓在低谷中沒有放棄，用意志力克服過來，休養過後重新出發。

何詩蓓長池世錦賽200自戰績：



年份／名次／時間

2017／第5名／1分55.96秒（新香港紀錄）

2019／第4名／1分54.98秒（新香港紀錄）

2022／沒有參賽

2023／第4名／1分53.96秒

2024／第1名／1分54.89秒



克服傷患躋身世界前列

兩年後2019年世錦賽再次參賽，何詩蓓已由泳壇新星晉身世界級泳手行列，200自準決賽以1分55.58秒再次刷新香港紀錄，決賽她更游出1分54.98秒，可惜不敵時任世界紀錄保持者、意大利名將柏歷堅妮（Federica Pellegrini）、澳洲的迪梅絲（Ariarne Titmus）和瑞典的絲祖唐（Sarah Sjöström），在一眾高手之中仍獲第4名。

與頒獎台擦身而過，何詩蓓沒有氣餒，連續兩屆世錦賽200自躋身決賽並獲得好成績，讓她知道自己已站穩世界舞台，能與頂級泳手並肩，並將目標放在東京奧運。香港人亦開始知道，大賽游泳項目不再跟我們無關，香港有一位能與游泳巨星一拼的世界級泳手出現。

東京奧運何詩蓓大放光芒，連獲兩面銀牌。（資料圖片／高詩琦攝）

兩屆世錦賽200自「梗頸四」

因疫情延期一年，無阻何詩蓓在2021年上演的東京奧運大放光芒，200自她以第2名成績入決賽，她在決賽中段一度領放，在100及150米轉池時領先，最後50米才被迪梅絲憑後勁趕過，Siobhan獲得銀牌之餘，更以1分53.92秒刷新亞洲紀錄，迪梅絲以1分53.50秒奪金。

何詩蓓不單成為香港歷來首位在奧運游泳項目獲得獎牌的泳手，兩日後的100米自由泳決賽，她再獲一面銀牌，達成同一屆奧運獲得超過一面獎牌的香港運動員創舉。她在100自由初賽、準決賽到決賽三度打破亞洲紀錄，決賽游出的52.27秒，僅次以51.96秒封后的澳洲泳手艾瑪麥姬昂（Emma McKeon）。

挾着兩面奧運銀牌，狀態大勇的何詩蓓在2021年底的短池世錦賽連奪100及200自兩金，400自亦摘銅；2022年6月的長池世錦賽，多位澳洲星將為戰英聯邦運動會棄戰，當中包括何詩蓓兩大對手迪梅絲和艾瑪麥姬昂，惟Siobhan因傷同樣避戰。她在同年底短池世錦賽再獲1金1銀。

到2023年另一屆長池世錦賽，何詩蓓再次與一眾強敵較量，對手由柏歷堅妮、絲祖唐和莉迪姬（Katie Ledecky）一輩，換成更年輕的新一代巨星。19歲澳洲新星奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）游出1分52.85秒新世界紀錄奪冠，她在最後50米施展驚人後勁，超越大半程領放的「師姐」迪梅絲，後者以1分53.01秒獲亞軍，何詩蓓就算力戰下游到貼近PB的1分53.96秒，身前還有16歲的加拿大天才泳手麥堅杜殊游出1分53.65秒的新青年世界紀錄。Siobhan寫下個人世錦賽200自最快成績，無奈再一次獲得第4名。

長池游泳世錦賽︱何詩蓓在200自決賽順利封后。（Getty Images）

巴黎奧運前終成世界冠軍

2019年那次長池世錦賽200自第4名算是預期之內，然而經歷東京奧運、兩屆短池世錦賽以及多次游泳世界盃洗禮，令人期待她在2023年長池世錦賽，終能在200自項目踏上頒獎台。無法預料的是，去年突然爆出奧卡拉瑾這位超級新星，年紀最小的麥堅杜殊亦取得重大突破，Siobhan游出好成績仍無法避免又一次失望而回。200自對手太強，卻在100自柳暗花明摘下銀牌，初登長池世錦賽頒獎台。

2024年2月上演的長池游泳世錦賽，是世紀疫情導致幾屆賽事舉行日期大兜亂的惡果，跟上屆賽事相隔不足7個月時間。夏天便上演巴黎奧運，一眾游泳巨星紛紛避戰，今次不止澳洲又一次拉大隊缺陣，美國、加拿大及中國頂級泳手同棄賽。去年200自三甲奧卡拉瑾、迪梅絲、麥堅杜殊全數缺陣，何詩蓓以大熱門姿態順利勝出。她決賽成績1分54.89秒其實跟去年游出的1分53.96秒相差1秒有多，不過已足以贏得金牌，首度榮獲長池世界冠軍。

「你一定會輸過無數次，但需要的是繼續努力」

賽後即場受訪，何詩蓓便提及她在長池世錦賽200自「總是得第4」，表示這個冠軍對她意義重大，很開心今次終可一嘗冠軍滋味。7年之間，Siobhan為游得更快不斷努力，期間經歷傷患低潮和總是與獎牌只差一線的失意，一直堅持不放棄。奧運之前，每個泳手選擇不同，何詩蓓先以世界冠軍名銜為巴黎奧運壯行色，奧運會上跟一眾強敵周旋依然能一再踏足頒獎台，絕對是不容易。

對於如何在逆境中堅持，她接受《01體育》專訪時曾說過：「在整個運動員生涯，（李麗珊）有無數個放棄的機會，但她堅持，順利躋身奧運再到決賽再取下香港首面金牌，中間舖滿不同步驟及困難，但李麗珊從沒放棄。「如李麗珊所說，『香港運動員唔係垃圾』，做運動員其實不易，心理狀況好累；你一定會輸過無數次，但需要的是繼續努力。」