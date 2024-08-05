傑志對馬德里體育會｜馬體會訪港豪捐百萬　基沙文缺陣伍健仍滿意

傑志與馬德里體育會周三晚（7日）將會在香港大球場合演友誼賽「中銀人壽盃」，賽事今日（5日）舉行賽前記者會。

馬體會頭號球星基沙文（Antoine Griezmann）和門將奧比歷（Jan Oblak）未有來港，但傑志會長伍健指對方誠意十足；而馬體會除了比賽，也向「港超聯賽會青年發展基金」捐出15萬美元，主要用作資助新球季開始舉行的U22聯賽。



傑志對馬體會的賽事在灣仔君悅酒店舉行賽前記招，傑志由會長伍健、主帥卡度素及今仗告別的隊長黃洋代表出席，馬體會則由主帥施蒙尼和隊長艾斯派古達出席，傑志技術總監佐迪充當兩人翻譯。

傑志對馬德里體育會記招在灣仔君悅酒店舉行。（梁鵬威攝）

伍健在記招上直言，「2024年2月，香港發生了一件不太愉快的事，所以許多人來跟我談，需要做些事去扭轉大家對足球的看法」，顯然是指當時國際邁亞密訪港的「美斯失場」事件。

施蒙尼在會上回應西班牙媒體提問，指球隊狀態漸入佳境。（梁鵬威攝）

馬體會昨日公布來港名單，當中最備受期待的基沙文未有來港，伍健會後被媒體問及此事時，詳細解釋：「好簡單，傑志也有兩三個球員比較遲加盟，8月7日不會踢到；基沙文在合約上是（列明）要來的，但他們帶了醫療報告來，報告上說他不適宜打，搞足球的會明白，我們由頭到尾也是在說馬體會來香港對傑志，馬體會沒有不來、也帶了很強的陣容來，祖奧菲歷斯、索洛夫（Alexander Sørloth）等等，都是很出色的球員。」

他續指，二、三月跟馬體會交涉時，「對方列出10個靚仔（主力）球員會來，但最後有6個沒有來，包括沙奧尼古斯（Saul）去了西維爾、（艾華路）莫拉達（Alvaro Morata）也去了AC米蘭，還有迪比（Memphis Depay）完了合約，阿根廷國腳迪保羅（Rodrigo De Paul），則是合約列明他可以放假（美洲國家盃後）；另外有兩位（基沙文及奧比歷）有醫療情況；而且他們來港前對基達菲，也是冇名（沒有進入名單），不是在西班牙有踢而不來香港，返到去又繼續踢，情況不同。」

馬德里體育會向港超聯賽會捐款15萬美元，港超聯賽會召集人陳文俊（右四）代表接受。（梁鵬威攝）

伍健指，以前也試過邀阿仙奴來港，但雲佩斯因轉會沒有來，「自然有其他人來，最後也是令人享受的比賽。大家要睇馬體會的誠意，那100萬（捐款）是誠意，還有13位國腳，很多都是香港人認識的，他們也沒有欺騙的成份，（球星）來到有沒有在後面行咗去、沒有跟你握手，施蒙尼的態度也很好，我沒有投訴。」

講到如何說服馬體會捐款，伍健透露來季本地會有U22聯賽，作為U18聯賽和菁英盃之間接軌的級別，而今次對馬體會的友賽是獲政府盛事基金資助，當中要求有慈善元素，故以港超聯賽會的「精英青年發展基金」為籌款對象，並以此與馬體會討論：「香港的確會有U22聯賽，（聯賽會主席）陳文俊已安排了獎金和球員生活津貼，門票每張也有幾十元撥過去，例如贊助費，大約70至80萬，贊助球員、贊助比賽。馬體會聽完也願意捐款。」

傑志和馬體會兩軍將帥賽前握手。（梁鵬威攝）

不過他指自己身份不適合講太多U22聯賽詳情，留待正式公布，但指政府也有跟足總達成共識，會資助賽事的場地、球證費用等；而連同馬體會的捐款、門票中的捐款在內，相信撥入基金的數目可達300萬港元。

伍健指，賽事至今大約賣了17000張門票，有信心達到收支平衡：「馬體會本身戲金不是太貴，二來有盛事基金加持，球會門票只賣380元（正價480元）一張票，380元一張票去看歐洲球隊，應該是很多年前的事。與眾同樂，大家享受一晚足球，唔使畀5000蚊。」賽事半場休息時會有Tyson Yoshi擔任中場表演嘉賓，賽前會有本地舞團Yooki Crew及All Round Family演出；同場會有傑志最新球衣、賽事精品及黃洋精品發售。