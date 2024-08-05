傑志對馬德里體育會｜黃洋為告別戰操練兩周　傑志將退役19號球衣

傑志對馬德里體育會周三（7日）在香港大球場上演，除了是久違的歐洲球隊訪港，也是早前已掛靴的黃洋最後一次為傑志上陣。

賽前記者會上，傑志會長伍健宣布，會將黃洋的19號球衣退役，並道：「傑志只有一個黃洋、只有一個19號」。



賽前記招上，黃洋談及自己的職業足球生涯，始於2011年在英超挑戰盃時，傑志對車路士一戰；如今以又一場外隊賽——對馬德里體育會結束，可說相當圓滿。傑志會長伍健道：「星期三是大家最後一次看到19號球衣了，我們會將19號球衣退役，

黃洋指自己兩個月前已正式掛靴，期間有間中做運動，不同於13年前對車路士前練了三個星期波，今次只得兩星期準備：「頭一星期自己郁下、找朋友幫忙約街波比賽，傑志從泰國回來才加入訓練，回到球會操練才知道少少大鑊，跑第一步時覺得，死喇，少少後悔，（對馬體會）場波是很困難的比賽，我已盡力準備。」

黃洋特地回港準備及參加對馬德里體育會的比賽。（梁鵬威攝）

他坦言暫未很感覺到這是一場告別戰，「因為回到球會，大家都很努力準備，不覺得只是友誼賽，這場比賽在我的足球生涯中，也是一次最大的挑戢，對車路士也有三星期時間準備，今次得一個星期，希望自己專注這場比賽，可以踢好啲、對自己有交代。」

講到會落場幾多分鐘，黃洋沒有正面回應，僅稱：「大家應該都估到我會踢幾多分鐘，我自己覺得太長，有啲長，所以過去個星期都盡力搵返啲狀態。」

黃洋（右二）將會在對馬體會一戰，最後一次穿上傑志的球衣比賽。（梁鵬威攝）

重返傑志操練，但隊友在為新球季準備時，自己卻是準備着一場告別戰，他坦言：「心情好奇怪，好像我的足球人生是一個圓」，同時指換上許多新球員的傑志「很新鮮」：「我也要上網看他們的名字、去記他們的名字，球員都很年輕。」他說，歸隊時感覺彷如首次加盟傑志時一般，「唯一不同的是，當時大家不知道我是誰，但現在回來，大家都會尊敬我、稱呼我做大哥。」

談到19號球衣獲退役，黃洋透露是自己身在家鄉上海時，獲伍健致電告知有關球衣退役、比賽儀式等安排，對方也有諮詢他的想法：「第一時間有點驚喜，要退役一件足球員的球衣並不常見，但是19號還OK，如果是11號以內的號碼我應該會拒絕，因為應該還有很多球員想穿，19號好像比較易接受。在球會踢了13個球季，這也是對老臣子的一個肯定。」

黃洋也透露自己在上海時，有跟目前在上海申花落班的舊隊友陳晉一見面，「我們有吃飯、傾計，但比賽暫時沒時間去看。」