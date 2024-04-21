田徑｜吳艷妮鑽石聯賽主場出戰跑包尾　親解原因並暗示顏值沒有輸

世界田聯田徑鑽石聯賽廈門站，女子100米跨欄決賽，主場出戰的中國選手吳艷妮在 10位跑手中敬陪末席，成績為13.04秒，較她的個人最佳時間12.76秒有一定差距，以她不俗近況而言，表現未如理想。

賽前她說會視今場比賽為「奧運決賽」那樣跑，為何結果不似預期？賽後她解釋原因之餘，還再次發表有趣言論。



吳艷妮再次悉心打扮出戰鑽石聯賽廈門站賽事。(截圖)

這場女子100米跨欄決賽高手雲集，東京奧運金牌得主甘馬曹（Jasmine Camacho-Quinn）、2022年世界冠軍阿穆辛（Tobi Amusan）、60米跨欄世界紀錄保持者查爾頓（Devynne Charlton），兩屆世界冠軍威廉絲（Danielle Williams）、2022年

60米跨欄世界冠軍森巴馬耶拉（Cyréna Samba-Mayela）、東京奧運銅牌得主塔巴（Megan Tapper），全是響噹噹的名字。

賽前一天吳艷妮受訪時表示，要把這場比賽「當成奧運會決賽來跑」，可惜在第一線出賽的她，僅以13.04秒在決賽中跑包尾。

田徑鑽石聯賽廈門站，女子100米跨欄決賽高手林立。(路透社)

賽後她承認：「今天就是跑得不是很好，因為這是我（今年）的第一場室外賽，她們的速度太快了，跟不住，再加上我的起跑沒有處理好，所以說一起跑出去就慢了。」吳艷妮指成績不理想跟線道無關，「我個人的原因，就是沒處理好。就是可能太想跟着她們，反而搗亂了自己的節奏。」

控制節奏是跨欄比賽重要一環，吳艷妮很快找出今場發揮失準原因，還指自己「大賽經驗不足」，「我希望從今年開始，現在我的大賽經驗慢慢多起來之後，都可以從頭去找經驗，以這種經驗累積好，去參加奧運會。」

吳艷妮賽後指出，無論比賽結果好壞，她都會打扮得美美的出賽。（吳艷妮微博）

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廈門站之後，她還會參與蘇州站賽事，「比今天快一點就行了」，向來不乏自信的吳艷妮，看來完全未受今仗今利打擊，已收拾心情應付接下來的賽事。

正所謂「輸人唔輸陣」，吳艷妮輸掉比賽，承認對手速度太快，向來敢言的她對亮麗外表始終自信十足，「每一場比賽，無論好壞，我都會把自己打扮得美美的。」

冠軍由甘馬曹以12.45秒奪得，查爾頓以0.04秒之差跑第二，森巴馬耶拉以12.55秒摘季。世界紀錄是阿穋辛創下的12.12秒，她今場僅以12.58秒得第五，可見競爭如何激烈。就算吳艷妮跑出個人最佳成績12.76秒，也只能得第八名。除非成績再有突破，否則在這班頂級選手之中，這位「中國一姐」都只能繼續當「陪跑分子」。

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