歐聯抽籤｜一文睇清2024/25新賽制　36強「瑞士式聯賽」如何運作

2024/25球季開始，歐聯會採用全新賽制，16強淘汰賽前不再有分組賽，初賽將由一個大型聯賽代替，產生最終16強。

今季歐聯的入圍球隊將會由32增至36隊，那麼被稱為「瑞士模式」的新賽制到底如何運作，各球隊面對的賽制跟現在又有什麼不同？



此前歐聯的賽制相信大家都很熟悉：上屆歐聯及歐霸冠軍、根據歐戰積分而在聯賽獲得相應排名的24支球隊、以及6支外圍賽球隊——合共32支球隊會進入分組賽階段。隨後他們會分成8組，經雙循環比賽後，各小組前2名的隊伍能夠晉級至16強淘汰賽。

衛冕的皇馬，今季需面臨新賽制。（Getty Images）

分組賽變大型聯賽

2024/25球季起採用的歐聯新賽制，與以往最大不同之處，首先是入圍的球隊增至36支，然後不再採用傳統的分組賽，改為一個整體的「歐聯聯賽」。

然後，每支球隊在入圍後，會被分成4個級別（seeding pots），每個級別有9隊，每支球隊在這個階段一共要踢8場比賽，其中4場主場、4場作客。這8場比賽中，每支隊伍會分別跟4個級別的對手各戰2場，1場主場1場作客。

8場比賽過後，聯賽排名前8名的球隊將會自動晉級16強，第9至24名則會進行兩回合淘汰賽，以爭奪餘下的8個16強名額，排25名以下的球隊會被淘汰。跟以往不同的是，出局球隊不會獲參加歐霸資格。

以上表為例，新賽制下，第1級別的皇馬在未進入16強之前，便可能會在第1級別碰上拜仁慕尼黑及利物浦、可能會在第2級別面對利華古遜及AC米蘭，如此類推。即使是第4級別球隊，亦會有兩輪面對同級球隊。

抽籤方面亦有限制，例如不會抽到同國聯賽球隊；8場比賽中，最多亦只會有2隊來自同一聯賽。同樣以上表為例，皇馬抽籤不會抽中巴塞隆拿，假如第1級別抽中利物浦、第2級別抽中阿仙奴，那第4級別便不會抽中阿士東維拉。

與以往一樣，抽籤時會避開同聯賽球隊，以保證新鮮感。（Getty Images）

為提升歐聯聯賽的重要性，第9至16名的球隊會在附加淘汰賽中面對17至24名，由第9名面對第24名、第10名面對第23名，如此類推；同理，前8名的球隊也會在16強成為種子，面對之後晉級、戰績較差的對手。

進入16強後，一切規則跟以往一樣，而且歐霸及歐協聯亦會採取同樣賽制，不過後者在聯賽階段只需踢6場比賽。

更多強強對碰將提前上演

舊有的分組賽賽制，同樣是將各球隊分為4個級別然後抽籤，每一組都會有4個級別的球隊，不會重覆，這亦意味着強隊對決的場面會相對較少，而且每個小組內的球隊已提前被分好級別，戲碼難免較不吸引。

新賽制預期會讓球迷看到更多強隊對碰，也會在更早階段發生。（Getty Images）

新賽制下，每支球隊都將要固定面對4個級別的對手，強隊對強隊的賽程自然會提前上演，不需等到淘汰賽階段；另一方面弱隊也有更公平的賽程，即使是第4級別的球隊，也會有2輪是面對第4級別對手，不需像過往在分組賽中，接連面對級別更高的對手。

而且36支球隊置身在同一個積分榜中，意味最後一輪賽事可能會變得相當關鍵並充滿變數。

歐洲足協官網影片解說新賽制：

加重球員負荷

歐洲足協（UEFA）主席施費連（Aleksander Ceferin）表示，新賽制將改善各球隊之間競爭的平衡性，同時也能讓球迷看到更多歐洲頂級球會對決。從賽制改革上來看，我們能更早地看到各聯賽的榜首在歐洲賽事中交手，所有球隊都一視同仁地需要面對不同級別的對手，表面看起來確實如此。

UEFA主席施費連表示新賽制讓球隊之間的競爭更加公平。（Getty Images）

不過由於參賽球隊增至36隊，加上這8場例行賽事完結後，第9至24名的16支隊伍仍要再踢兩回合淘汰賽——新賽制下，總比賽場次由125場增加至189場（不計算外圍賽）。

每支球隊在進入16強前，必定要踢8輪比賽，比過往多2場，若最終排在歐聯聯賽中游，則還須再多踢2場。過往歐聯分組賽會在12月完結，新賽制下，歐聯聯賽會到1月才結束。密集的賽程無疑會加重球員體力負荷，也會增加受傷風險。這對球迷來說到底是好事還是壞事？這一點仍待觀察。