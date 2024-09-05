體育熱話｜奧運射擊金牌盛李豪打羽毛球爆紅　網民：四肢各忙各的

一眾中國運動員於8月29日訪港，當中包括馬龍、樊振東、全紅嬋等人氣選手，引起一陣熱潮。不過今屆巴黎奧運為中國贏得首金的射擊運動員盛李豪，則在打羽毛球表演賽時，因動作特別而成為內地網絡熱話，被形容像打醉拳一樣，讓觀戰的馬龍等人大笑不止。

近日盛李豪回到家鄉跟家人打羽毛球，卻從影片中發現他進步不少，似乎是下苦功勤練了一番。



盛李豪（右）被稱為射擊天才，年僅19歲已贏得兩面奧運金牌。（新華社）

19歲的盛李豪已是兩面奧運金牌得主，今屆巴黎奧運，他與黃雨婷在混合團體10米氣步槍決賽為中國贏得首金，因而被不少網友熟知。他在射擊場上總是一臉自信與冷酷，到了羽毛球場，卻又是另一番景象。

跟香港運動員及觀眾交流時，他顯得有點手忙腳亂，腳步與手部動作不太協調，引得觀戰的馬龍及樊振東等人笑得前仰後合。網民形容「像商場門外的氣球人」、「打醉拳」，「四肢各忙各的」、「雙腿輕輕打了個中國結」，亦有人笑稱這名奧運冠軍將「在巴黎掙来的臉面在香港全丢光了」。

盛李豪在香港打羽毛球的影片被網民大肆轉發。（微博）

中國一眾運動員在事後也持續用這件事來跟他開玩笑，譬如有人跟盛李豪合照時，女子舉重冠軍李雯雯在旁笑稱：「她們是要跟你學習羽毛球嗎？」在巴黎奧運被求婚的羽毛球運動員黃雅瓊，被問到婚禮有什麼安排時，開玩笑回答可能安排盛李豪來一場羽毛球表演賽，引得全場大笑。

黃雅瓊笑稱婚禮可能邀請盛李豪打一場羽毛球表演賽。（微博影片截圖）

加上此前盛李豪受訪時，曾表示自己平常喜歡打羽毛球和乒乓球，相關詞條隨即登上微博熱搜第二名，盛李豪與羽毛球亦成為難以分割的話題。

不過盛李豪本人對此並不介意，在澳門機場候機時，他又興致勃勃地跟男子自由泳金牌潘展樂打起了羽毛球，對話期間隊友也不時取笑他「羽毛球忠實愛好者」、「這是正兒八經的運動員」。

微博廣泛流傳一張盛李豪拿着巨大羽毛球的照片，有人推斷是晚宴特別準備的蛋糕，同場還有乒乓球拍、杠鈴等蛋糕。（微博圖片）

他日前回到家鄉江蘇省張家港，有網民指周三（4日）在球館偶遇與父親一起打羽毛球的盛李豪。影片中可見他的動作協調了不少，已沒有在香港時的慌張，網民笑稱他應該事後有用功苦練，「備戰2028洛杉磯奧運會」。

相關影片（微博）