歐國聯｜奧迪加特腳踝扭傷情況未明　阿仙奴地獄賽程雪上加霜

歐國聯B3組第二輪，挪威以2：1擊敗奧地利，但中場大將馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）在下半場傷出，疑似淚灑球場。主帥蘇巴根（Stale Solbakken）指其傷情不輕，適逢阿仙奴將在本周末上演北倫敦打吡，他無奈稱「相信阿迪達（Mikel Arteta，阿仙奴領隊）不會打來有什麼好說話」。



比賽第64分鐘，奧迪加特與對方爭搶皮球時扭傷，他隨即倒地露出痛苦神情，之後被工作人員扶着換出，並疑似落淚。回看慢鏡，當時他腳踝有一下呈90度變形。

蘇巴根賽後被TV2問及奧迪加特傷勢，這名教頭直言情況不佳：「他在更衣室看起來仍十分痛苦，他無法繼續比賽，相信阿迪達不會打來有什麼好說話。」

不過挪威軍醫Ola Sand則樂觀得多，形容奧達加特只是「腳踝輕微扭傷（small ankle sprain）」：「我們會再觀察，或許會用超聲波看看，若不確定傷勢的話，明天會通過磁力共振（MRI）檢查。」

與對手有身體碰撞時，奧迪加特加特落地一刻腳踝呈90度變形。（X截圖）

阿仙奴作客熱刺中後場多員主力勢缺陣

阿仙奴將在本周日（15日）晚上9時作客對北倫敦死敵熱刺，然而「兵工廠」正遭遇傷患潮，後防新援卡拉科利（Riccardo Calafiori）在上周五意大利對法國比賽中小腿受傷，未有出戰周一賽事，周末對熱刺上陣成疑。

另一中場新兵米基爾馬連奴（Mikel Merino），又在上月尾訓練時肩膀受傷，阿迪達稱預計他將休戰數周；而且迪格蘭賴斯（Declan Rice）上輪對白禮頓時兩黃一紅，今場無法上陣，今次奧迪加特受傷，未知何時能夠上陣，對兵工廠中場而言無疑是雪上加霜。

卡拉科利（白衫）備受關注及期待，然而上周在國家隊比賽中受傷，未知何時復出。（路透社）

此外，阿仙奴下周中將在歐聯面對阿特蘭大，周末又要作客硬撼曼城。如此地獄賽程下，阿迪達只能寄望奧迪加特真如挪威軍醫所言，只是腳踝輕微扭傷。