U20女子世界盃︱日本輕取荷蘭　朝鮮挫美國　決賽成亞洲盃翻版

兩年一度的女子U20世界盃在哥倫比亞上演，兩場四強大戰，先由朝鮮以1：0擊敗美國，之後日本對荷蘭雙方實力有一定差距，「大和撫子」順利以2：0挫荷蘭，決賽遇朝鮮，成為今年3月的U20女子亞洲盃決賽翻版。



松窪真心的兩個入球，助日本晉身U20女子世界盃決賽。（Getty Images）

實力強大的日本女足梯隊

4支準決賽球隊，在不同年齡組別都是女足實力強大的隊伍，尤其是注重青訓的日本。西班牙女足近年由球會（巴塞隆拿）到國家隊層面，實力冠絕球壇，去年首奪女子世界盃，最後一輪分組賽遇上日本卻曾以0：4大敗。

今屆女子U20世界盃8強西班牙對日本，正是前屆冠軍與上屆冠軍的對決，雙方實力接近，似是場「冠軍前哨戰」，該仗日本23次射門幾乎是西班牙兩倍，雙方戰至加時才由日本小勝1：0。日本的四強對手，為八強擊敗主辦國哥倫比亞的荷蘭。

荷蘭面對日本半場0射門。(截圖)

荷蘭完場前才錄得首次射門

雙方實力有一定差距，日本全場佔盡優勢，荷蘭大部時間都踢得被動，直到完全前才錄得首次射門。日本上半場14次射門，荷蘭一次也沒有，惟大和撫子未獲進帳，半場日本先作調動，換入中場天野紗加強攻力。

這個調動很快見效，下半場日本攻勢愈來愈「入肉」，松永未夢右路突破後送松窪真心一程，後者入楔後勁射破網，日本53分鐘終打破荷蘭大門。荷蘭一度嘗試反撲，大和撫子領先下愈踢愈順，62分鐘入替松永未夢的早間美空，比賽末段一次精彩中路個人突破，一記直線傳送，接應的松窪真心冷靜射入，83分鐘個人梅開二度，也為日本鎖定勝果。

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朝鮮挫美國 決賽成亞洲盃翻版

荷蘭至完場前取得首次射門，日本全場24次攻門，7次中框，以兩球輕取荷蘭，連續三屆晉身決賽，力爭繼2018年後再次登頂。

另一場四強大戰，朝鮮在優勢中以1：0擊敗美國。朝鮮全場攻門18次，美國只得7次，22分鐘朝鮮前鋒崔日尚為球隊一箭定江山，第四度晉身決賽，她們曾在2006及2016兩奪冠軍，2008年獲亞軍，當年在決賽擊敗她們的正是美國。

女子足球王國美國，在對手實力加強下，近年漸漸失去昔日的絕對統治力。今屆U20世界盃淘汰賽階段踢得相當吃力，16強戰至加時才3：2擊敗墨西哥，8強對德國靠十二碼力壓對手出線，今場面對朝鮮這支三屆冠軍處於下風，落後下傾力反撲無果敗陣，轉戰銅牌戰，與荷蘭爭奪第三名。

朝鮮擊敗美國第四度晉身U20女子世界盃決賽。（Getty Images）

日本主帥：全軍以冠軍為目標

日本隊教練狩野倫久矢言，球隊由2023年3月起備戰，至今經歷8次集訓，「我們給很多球員機會，組成一支能成為大國腳後盾的U20大軍，她們是一隊強大、注重整體的球隊，我們全體職球員都以冠軍為目標。」

日本是U20女子亞洲盃的大贏家，11屆之中贏得6屆冠軍，可是今年3月她們卻被朝鮮以2：1擊敗，周一凌晨5時上演的U20女子世界盃決賽再次由日本與朝鮮對壘，日本將力爭在這場「亞洲盃翻版」復仇。