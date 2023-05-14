游泳｜池江璃花子抗癌後首征海外　信念是勿忘那個最好的自己

日本女飛魚池江璃花子再一次走入國際泳壇的視野。22歲的池江自患上白血病後，相隔4年零9個月首次出征海外，參加周六（13日）展開的環地中海游泳賽（Mare Nostrum），表現未如理想的她賽後坦言「很多東西要反省」。

為了今夏的福岡世界游泳錦標賽，她正找回最佳的自己，就像入水前那一刻般，「我想到了曾經狀態最好的自己，我曾有實力去競爭，我不想輸給任何人。」



池江璃花子在2020年抗癌成功重返賽場，一連三站的環地中海游泳賽是她自2018年雅加達亞運會後，相隔4年零9個月的首個海外賽事。

池江曾在日前練習時說：「難得來了，希望游出讓海外選手都覺得『池江回來了』的比賽。」最終她在個人保持日本紀錄（23.95秒）的50米自初賽，游出25.42秒僅列第9，晉身B級決賽後，以25.57秒列總成績第10名。其後她轉戰200米自，初賽游出2分01.94秒，同樣只能躋身B級決賽，最終名列第14名。

池江璃花子自抗癌成功後首次再戰海外賽。（Getty Images）

「練習和準備不足反映在決賽表現上，很多東西需要反省。」昨日露天賽場氣溫約17度，池江璃花子稱在強風和驟雨下雖因天氣太冷稍被影響，惟最大原因仍是準備不足，未能及時調整狀態，「在4月的日本游泳全國錦標賽完結後，約一個月也沒有強化的訓練。」她亦透露享受久違與外國泳手們聊天。

池江璃花子將在今晚出戰50米蝶泳和100米自由泳賽事。（Getty Images）

「我是池江璃花子」

池江在上月的日本游泳全國錦標賽上，一口氣勇奪50米自由泳、100米自由泳、50米蝶泳、100米蝶泳四個項目的冠軍，並取得了7月福岡世錦賽的代表席位。她在去年失落資格後，時隔6年重返游泳世錦賽，今次遠征海外是希望為世錦賽備戰。

「觸池時，我沒意識到是第一名，賽前我覺得自己僅得1%的機會贏，但當我在跳台時，我對自己說，我是池江璃花子。」在獲得世錦賽資格後，她當時眼泛淚光說。

她是雅加達亞運奪6金一鳴驚人的池江璃花子，她是癌病初癒後依舊拼命訓練的池江璃花子；她是在游泳第二人生仍能於中間線道出發的池江璃花子，更是抗癌後奪得東京奧運資格的日本希望之光。她是為了游泳，能抓住那1%機會的池江。

「當我在跳台時，我對自己說，我是池江璃花子。」在獲得世錦賽資格後，池江眼泛淚光說。（Getty Images）

作為世錦賽的熱身，她期望能在環地中海賽接下來兩站漸入佳境，「取得世錦資格並以最佳狀態出賽，對運動員來說是重要的事，希望在巴塞隆拿和摩納哥站提升表現。」池江將在周日晚（14日）轉戰強項的50米蝶泳和100米自由泳項目。

今夏的福岡之旅，無疑是池江衝擊巴黎奧運的序幕。當癌魔在身體留下的痕跡褪去，巴黎奧運的路途漫長而充滿挑戰，重要是堅定的信念，「我想到了曾經狀態最好的自己，我曾經有實力去競爭。我不想輸給任何人。」