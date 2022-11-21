世界盃2022｜長友佑都池江璃花子有段古　一句啟發誓為日本爭冠軍

日本隊周三（23日）會在卡塔爾世界盃E組首戰亮相，日本雜誌《number》日前找來了「抗癌女飛魚」池江璃花子，與日本後衛長友佑都對談。

後者第一次代表日本出戰世界盃時，池江才不過10歲。不同世代，一個水一個陸，一個是個人項目，一個是團體運動，看似風馬牛不相及，原來二人早在2019年「相知」，終於在2022年相遇。



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「終於見面了。」池江璃花子在訪談的開場白說道。難以找到二人的關聯點，原來是由長友的專屬廚師牽線。

池江在2019年患上白血病，當時長友佑都拍下打氣影片，透過該廚師向池江傳達心意。「我常聽到對方說池江選手年紀輕輕卻很有想法，一直為她打氣」，長友解釋說。

「我收到後超開心，心想那麼厲害的人傳訊息給我可以嗎？是一生不會忘記的事。」池江成功克服癌魔，二人直到今次接受雜誌的採訪企劃，才首次見面。

女飛魚池江璃花子與日本後衛長友佑都之間，原來有段古。（Instagram）

池江在訪問中表示，2018年在倫敦看過阿仙奴對李斯特城的比賽，才開始對足球有興趣。而她第一次到現場看長友的比賽，則是今年6月日本對巴西的麒麟盃。「那場比賽看到你不停跑動，而且是很積極的態度，展現了不同於其他選手的魅力。很難以言語去表達，但感受到長友選手的力量。」

長友聽後表示感動，沒想過能把想法傳達予池江，「我沒有踢球的才能，因此只想在場上表現出積極的態度。我是那種愈遇到強手愈起勁的類型，想在比賽中發揮出最佳、展示自己的價值。」

堅持不懈的池江璃花子抗癌成功後，復出繼續獲獎無數。（Instagram）

年輕球員少請教 長友昔日猛問前輩

現就讀於日本大學運動科學系的池江更向長友詢問意見，在大學泳隊擔任主將的她，坦言為與後輩溝通感到苦惱，因為自己不是擅長表達意見的人，而隊友亦不太說出自己的想法。

長友聽後不諱言現今世代的年輕運動員都不太向前輩詢問意見，「我明，我的身邊也很少會向前輩請教的選手。我年輕的時候，是那種不停聽取意見的人。加入日本隊時，也向中村俊輔請教該怎麼訓練、怎樣思考足球，敲他門煩到他也開玩笑說『又係你呀？』最近反而是自己主動向後輩提問。」

長友佑都認為年輕一輩多在外國落班，習慣自主思考而少向前輩聽取意見。（Getty Images）

不過長友亦提到，因為日本不少年輕球員都外闖歐洲，難免變得有獨立想法和自信，「在外國踢球要有自己主見，大家在嚴厲的環境下戰鬥，也因此要自信地與人溝通。現在隊中的年輕球員和前輩都樂意溝通，組成了好團隊。今屆世界盃相信會很有趣。」

日本在上屆俄羅斯世界盃再度於16強止步，但也創下平紀錄的最佳成績。星將乾貴士、槙野智章、本田圭佑和岡崎慎司等已不在陣中，除了39歲的守門員川島永嗣外，36歲老將的長友佑都也可能是最後為日本隊上陣。作為「大前輩」，長友無疑是今屆日本隊的領軍人物。

36歲的長友佑都場外生活一向自律，以保持佳態。（Getty Images）

「長友選手已是第4屆出場，我現在22歲⋯⋯」池江算算年份，長友驚訝說：「嘩！我第一屆的時候，你才10歲？」

池江坦言游泳運動員的生涯較短，一般都在25歲左右便退役，「看到入江陵介選手過了30歲仍努力的身影，精神意志真的很重要。」場外一向自律保持狀態的長友同意並表示，不能因為成功而滿足，「每次達成一個目標，便向更大的目標、夢想進發，我覺得這便是人生，所以我不理解放棄的人的心情。」

日本隊將在周三（23日）大戰德國。（Getty Images）

受池江「大家都係人」名言啟發 長友目標直指冠軍

兩人雖然是不同項目的運動員，惟談到體育便滔滔不絕。池江直言：「這一輩子游下去的話，我也絕不會有滿足的心。2018年我即使成為了世界第一，登上生涯中最頂峰，也覺得自己還可以做得更好。」

她續說：「雖然很少有日本泳手達成世界紀錄，但大家都是人，沒有理由辦不到，我是以這種沒理由追不上人的心情游泳的。」

長友佑都指今屆日本隊26人大軍新舊交替仍溝通良好。（Getty Images）

長友聽後大為感動，「『大家都是人』，聽到這一句終於明白你為何有今日的成就。」

長友佑都自2010年代表日本出戰南非世界盃，去屆助日本打入平紀錄的16強。他坦言今屆要突破16強，除以8強為目標，更想進一步捧盃而回，「就像池江選手所說，大家都是人，沒有辦不到的事，也想以世界盃冠軍為目標。個人是想向大家展示一直以來努力的成果，踢出讓人感動的足球。」