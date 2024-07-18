修夫基後誰接掌英格蘭？艾迪賀維呼聲高 紐卡素高層揚言阻撓
撰文：趙子晉
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英格蘭領隊不易做，除了要交出成績，最好踢出漂亮足球﹑作出正確決定，否則隨即被外界狙擊，看看修夫基（Gareth Southgate）今屆在歐國盃的遭遇便略知一二。
多人鬧代表受重視，當修夫基決定請辭後，誰是英軍下任領隊的謠言滿天飛，當中紐卡素領隊艾迪賀維（Eddie Howe）呼聲最高。
英格蘭在歐洲國家盃決賽不敵西班牙，再度失落大賽錦標，即使領軍連續兩屆打入決賽，主帥修夫基決定辭任英軍主帥一職，明言「是時候改變了」。
英格蘭領隊的位置懸空，誰人接掌英軍成為英媒近日最熱門的題目。《BBC》早前發起「不科學」投票，由球迷投選心目中的英軍下任主帥，結果高普票數最高，然後艾迪賀維與哥迪奧拿緊隨其後。高普離開利物浦後，表明需要時間休息，加上他早前已推卻美國隊主帥一職，看來要看到這名德國領隊執教英軍，似乎都是球迷們一廂情願。
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