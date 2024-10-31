阿莫林同意教曼聯　士砵亭拒即時放人　表明陣中4將不在未來計劃

曼聯下任領隊首選阿莫林（Ruben Amorim），據報已同意加盟，各方消息均指，他勢將跟曼聯簽下2年半合約，並可選擇再續約一年。然而他正在執教的葡萄牙球會士砵亭拒絕即時放人，料須等待一個月才可正式領軍。



曼聯下任領隊首選阿莫林（Ruben Amorim），據報已同意加盟。（Getty Images）

士砵亭傳拒絕即時放人

英國傳媒廣泛報道，曼聯周三已跟士砵亭就阿莫林「轉會」達成協議。紅魔鬼周一才辭退今季領軍戰績不佳的坦赫格，旋即向阿莫林出手。消息指，曼聯早在今年夏天已曾初步接觸這位39歲少帥。

一切進展相當之快，阿莫林周二確認曼聯正在接洽，當時表明「未決定是否加盟」。然而很快便傳出曼聯跟士砵亭就阿莫林離隊的賠償金達成協議，而阿莫林亦已答應加盟。不過士砵亭拒絕立即放人，預計要到一個月後才會正式成為曼聯主帥。

坦赫格愛將安東尼被指不狂阿莫林計劃之中。（Getty Images）

表明陣中4將不在未來計劃

網媒TEAMtalk甚至引述消息人士指出，阿莫林已開始跟曼聯董事局商討球員轉會計劃，並表明陣中4個球員不在他的未來計劃之中，有意在一月放走他們。

據了解，丹麥中場基斯甸艾歷臣和守將連迪路夫均不在阿莫林的長遠計劃，二人跟曼聯合約今季尾屆滿，阿莫林無意跟他們續約，並已預備以士砵亭陣中球員取代他們。他同時被指有意放走星級中場卡斯米路，以及坦赫格的愛將安東尼。消息指，曼聯董事局同意二人表現跟人工不相稱。

卡斯米路在曼聯周薪高達35萬英鎊，安東尼的人工每周也高達20萬英鎊。曼聯被指願意分別以2500萬英鎊的「蝕讓價」放走二人，可是目前沒有球會有興趣。