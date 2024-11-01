曼聯官宣阿莫林接掌紅魔　本月11日上任　簽約2年半｜英超

曼聯宣布聘請士砵亭教頭阿莫林（Ruben Amorim）擔任球會新一任主帥，阿莫林將於本周11日正式上任，並與曼聯簽下2年半合約，至2027年6月，並可選擇再續約一年。



阿莫林未來數天會與士砵亭處理餘下權責問題，並於11月11日向曼聯報道。現時看守領隊雲尼斯達萊會繼續掌帥至阿莫林上任。

曼聯聲明指，阿莫林是現時歐洲球壇最刺激和最受讚賞的少帥，他由球員時代至執教後都獲獎無數，曾兩度帶領士砵亭奪得葡超冠軍，其中第一個冠軍更是球會相隔19年後再次登頂，成就斐然。

曼聯宣布阿莫林（Ruben Amorim）接掌紅魔。（Getty Images）

表明陣中4將不在未來計劃

網媒TEAMtalk甚至引述消息人士指出，阿莫林已開始跟曼聯董事局商討球員轉會計劃，並表明陣中4個球員不在他的未來計劃之中，有意在一月放走他們。

據了解，丹麥中場基斯甸艾歷臣和守將連迪路夫均不在阿莫林的長遠計劃，二人跟曼聯合約今季尾屆滿，阿莫林無意跟他們續約，並已預備以士砵亭陣中球員取代他們。他同時被指有意放走星級中場卡斯米路，以及坦赫格的愛將安東尼。消息指，曼聯董事局同意二人表現跟人工不相稱。

卡斯米路在曼聯周薪高達35萬英鎊，安東尼的人工每周也高達20萬英鎊。曼聯被指願意分別以2500萬英鎊的「蝕讓價」放走二人，可是目前沒有球會有興趣。卡斯米路從皇馬加盟後首季踢出球星身價，可是翌季表現走樣，24歲的安東尼兩年前更以1億歐元身價來投，可惜加盟後表現不似預期，令球迷大失所望，甚至被不少評為曼聯歷來最大「水貨」。