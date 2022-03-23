F1｜周冠宇反駁「買位」之說　成為F1車手到底要花幾多錢？

周冠宇今年成為中國的首位F1正式車手，代表愛快（Alfa Romeo）車隊出戰，他一度遭批評是個「買位車手」（Pay Driver），但他認為自己在處子戰的表現，已成功反擊這些批評。

到底培養一個F1車手又要幾多錢，令家境極度富裕的人能獲莫大優勢？



愛快車隊去年宣布今季由周冠宇任正式車手，消息公布之初，周冠宇屢被批評是個「付費車手」，即不是憑實力、而是靠給予車隊鉅額贊助費換取席位的車手。

周冠宇在F2三季的表現中規中矩，其家族在中國坐擁龐大資產，包括逾20間公司，當中兩間市值逾10億人民幣。內地媒體報道，周冠宇的父母多年來為兒子的賽車生涯投資了逾1億元人民幣，包括在2019年收購F2車隊UNI-Virtuosi。周冠宇升上F1，盛傳是帶着3000萬歐元贊助費，令他成功「擊敗」上屆F2冠軍、公認的天才車手皮亞斯特利（Oscar Piastri）而獲得愛快席位，令「付費車手」之說更甚囂塵上。

周冠宇成為中國第一位F1正式車手，背後是金錢、運氣、能力缺一不可。（Getty Images）

周冠宇在第一戰巴林站以第10名完賽，處子戰便成功得分，雖是受惠於3架本來排前10名的戰車意外退賽，但他在正賽的速度不差隊友保達斯太多，也有多次爬頭，以新人而言算不俗。

賽車媒體《Autosports》引述周冠宇道：「上季當我一簽約，因為某些原因，有些人對於我加入F1有不同的意見。」但他並不認同，「我覺得我已滿足了一切取得F1席位的條件，今季我想做到的是（在排位賽）打入Q2，去讓他們收聲；而在比賽中，我由第15位起步、在第10名完賽，令我鬆了一口氣。這就是（對於說我是付費車手的人）最好的回應，我不會說太多廢話，只會專注做好自己。」

惟這同時也反映，一個車手要登上F1所需投放的金錢超乎想像。平治車隊領隊禾夫曾向《福布斯》粗略談及成為一個F1車手之前，已需投入逾800萬歐元（約6908萬港元）成本，才有機會獲F1席位，這尚未包括要獲得F1席位所需的「贊助費」。

要追F1夢 由6歲開始投資深不見底

以歐洲車手為例，普遍由6至7歲開始參加高卡車比賽，數年已要花費逾100萬歐元，覆蓋的除了旅費、車子、零件引擎、教練費、賽事報名費，還有無窮無盡的測試賽。加上普遍車手在年幼時都沒有商業贊助，多數要依賴家庭全額支付。

韋斯達賓（圖）跟所有F1車手一樣，都是由高卡車開始受訓。（Instagram）

若有實力、有錢也有運氣，小車手能登上低組別方程式比賽（如F4或雷諾方程式），但對錢包的真正「考驗」這時才開始，出戰1年已要花逾35萬歐元；升上F3，每年開支也提升到100萬歐元，普遍車手都要出戰兩年F3才能升上F2，到F2每年要花250萬歐元。單計由高卡車到完成了兩年F2，基本成本已逾800萬歐元，若沒有外來贊助，近乎不可能負擔。

即使付出了這麼多錢、在F2拿到好成績，也不代表你能升上F1，先決條件是F1有空缺，而車隊有意提拔新人，部份車隊也會看重車手能帶來多少「贊助」。

上屆世界冠軍韋斯達賓有個前F1車手爸爸、也是超級天才，但也曾坦言若沒有外來贊助，兒時根本不可能延續賽車生涯。（Getty Images）

「付費車手」眾多 十億富豪之子比比皆是

「付費車手」在F1已有久遠歷史，周冠宇非第一個、也絕非帶着最多「贊助費」而來的F1車手。現役之中，例如史杜爾（Lance Stroll）和拉迪菲（Nicholas Latifi）均是超級富豪之子，前者的父親直接買起了Aston Martin車隊及車廠，後者的家族生意是國際企業、也是威廉士車隊主要贊助商，兩者家族資產都數以十億美元計，遠超周冠宇家族。

如沒有超級富裕家境，許多車手也是靠「泊到好碼頭」，例如紅牛車隊的墨西哥車手佩雷斯（Sergio Perez）由高卡車時代開始，已獲由擁有710億美元身家的墨西哥超級富豪Carlos Slim贊助，Carlos Slim亦會向佩雷斯效力的車隊出資。

羅倫斯史杜爾（Lawrence Stroll）是F1車隊Aston Martin的老闆，其子史杜爾則是旗下車手。（Getty Images）

若沒有超有錢父母、也沒有超級贊助商，那怎麼辦？在低組別時表現突出的車手，能吸引F1車隊的青訓系統招手，車隊會贊助他們的賽車生涯，當中極少數脫穎而出者便有機會登上F1。

例如Alpine的（Esteban Ocon）父母曾為了供他賽車而賣掉房子、全家一同住進旅行小巴，幸他其後獲平治青訓招攬；艾法托利的加斯利（Pierre Gasly）父母也曾花太多錢讓兒子賽車而無力繳稅，他跟爸爸絕望得曾飛到烏干達與「贊助商」會面，才發現是騙局，他其後獲紅牛青訓招攬才免卻財政壓力。事實上，這些車手的家境比普通人已優厚許多，但「中產」在F1的世界似乎仍是底層。

兩名法國車手加斯利（左）和奧干（右）年少時都曾因賽車，令家庭經濟陷入困境，幸獲車隊青訓「打救」。（Getty Images）

禾夫總結，能成為F1車手，主要有3條路可走：「一是有超級有錢的父母，一是你能加入F1車隊青訓，一是你超級超級好運。」

無論是哪一條路，三大元素也是缺一不可：金錢、運氣和才能，儘管若能帶來龐大金錢，其他元素便會變得沒那麼重要。