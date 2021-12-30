F1︱被中國周冠宇搶走席位　意大利車手諷靠運：錢比天份更重要

中國車手周冠宇2022年賽季將代表愛快羅密歐（Alfa Romeo）出戰F1，被他搶走「飯碗」的意大利車手基奧雲拿斯（Antonio Giovinazzi）最近再度發聲，嘴諷對方只是有運及有錢，並非靠實力贏得席位。
F1車隊愛快羅密歐早前宣布提拔中國車手周冠宇「升班」，夥拍今季車手總成績第3名的前平治車手保達斯，出戰2022年賽季，令周冠宇成為首名全季鬥F1的中國人。
今季效力愛快羅密歐的意大利基奧雲拿斯，因周冠宇加盟而不獲續約，28歲的他對此仍耿耿於懷，最近接受訪問時再「直線抽擊」，「F1的現狀很醜陋，金錢比天份更重要。」
基奧雲拿斯更把矛頭指向周冠宇，嘲諷他「有運」，「他很幸運，成為了決定車隊財務政策的車手。不過，我並不是唯一因此『失業』的車手，我是昂着頭離開的。」基奧雲拿斯下季只能擔任法拉利預備車手，他希望在2023年重返F1。
22歲的周冠宇今季效力F2的UNI-Virtuosi車隊，總成績得季席；戰績之外，據聞背後還有中國贊助商，有望為車隊帶來3000萬歐元資金。
其實「課金車手」在F1一直存在，威廉士的拿菲迪（Nicholas Latifi），便是有父親的食品公司Sofina幫忙，贊助車隊藉以換取一席位。
愛快羅密歐老闆Frederic Vasseur也曾直言，開發大陸新市場十分合理，「我認為對公司、贊助商、其他車隊，甚至整個F1，都是巨大機會。周冠宇在青少年賽事表現出色，比之前所有中國車手都要好很多。」
F1車手總成績榜前10位：
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