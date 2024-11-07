特朗普當選女性恐再受壓　勒邦占士借女兒發文　比拉絲促拜登出手

撰文：吳慕兒
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特朗普（Donald Trump，又譯：川普）當選下任美國總統，即將再次入主白宮，兩大體育巨星勒邦占士（LeBron James）、比拉絲（Simone Biles）不約而同在社交媒體發文對女性權益感到憂慮，占士上載與女兒合照並聲言：「我們不用他們幫忙」，比拉絲爆粗後促請現任總統拜登在離任前出手，祈求盡量將特朗普再任總統破壞減低。

占士上載與女兒合照並聲言：「我們不用他們幫忙」。（IG）

賀錦麗獲眾美國體壇傳奇加持

民主黨的賀錦麗（Kamala Harris）獲得大量美國體育名星公開支持，今年9月她的競選團隊更推出名為：「運動員齊撐賀錦麗」（Athletes for Harris）的競選口號，包括魔術手莊遜、金夫人（Billie Jean King）、基斯保羅（Chris Paul）、卡爾（Steve Kerr）在內75位橫跨籃球、網球、足球、美式足球和殘疾運動的現役及前運動明星，聯署支持並動員更多運動員齊撐賀錦麗。

特朗普總是與女性權益對着幹，剛退役的美國女子足球傳奇人物韋冰露（Megan Rapinoe）早在2019年他首次任期內屢次批評特朗普是「性別歧視主義者」、「種族主義者」、「他不是好人」，之後一度引出特朗普連發帖文狠批。近日韋冰露在Podcast節目再次攻擊特朗普，指出對方呈現的未來為「暴力的現實」（violent reality），害怕特朗普勝出後的惡果。

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賀錦麗自稱是個「勇士大過天」的球迷，丈夫Doug Emhoff，也要穿上勇士打氣Tee陪老婆。（Ｘ@KamalaHarris）

身為有色人種的賀錦麗，在籃球界深獲支持，她是勇士隊的忠實擁躉，最愛隊中巨星史提芬居里，而勇士教練卡爾、一代名將魔術手莊遜和基斯保羅更是「運動員齊撐賀錦麗」競選活動的其中三位聯席主席。

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勒邦占士日前發文撐賀錦麗。（Ｘ）

勒邦占士向特朗普發話：「我們不需要他們幫忙」

11月1日的大選最後關頭，她更獲得另一巨頭撐場——勒邦占士在社交媒體上載一條反特朗普的影片，並留言表態：「我們在這裏說什麼？當我想到家人和子女，以及他們如何成長，對我來說選擇已很清楚。投票給賀錦麗！」

占士和一眾運動巨星的支持，未能助賀錦麗登上總統寶座，勒邦占士在特朗普勝選後上載一張跟女兒Zhuri的合照說：「心情和思緒皆很沉重，這是我的公主，我承諾會盡我一切力量甚至更多去保護你」，他最後更加上一句：「我們不需要他們幫忙」，表明對特朗普和共和黨的不滿。

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比拉絲對特朗普當選連環發帖表達不滿。（Threads）

比拉絲爆粗表達不滿

體操女王比拉絲在特朗普獲勝後，在Threads連環發文，先是爆粗說句：「你是他媽的跟我開玩笑吧」，然後似乎冷靜下來再說：「美國，我真是很抱歉」，之後再發文稱：「我們值得更好」加上一個心碎表情符號，心情短時間內由憤怒、接受、變成悲傷。她亦在IG限時動態分享一個批評特朗普的帖文：「超過7100萬人投票予一個負上性侵罪行的人當總統」。

她恐怕特朗普再次成為總統後，美國女性權益再被削弱，又在社交媒體X發文，點名要求現任總統拜登離任前出手：「拜登先生，我需要你站起來、挺身而出，在你離任前撼動一些事情」，並向美國女性送上擁抱和親吻。

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比拉絲在IG限時動態分享一個批評特朗普的帖文。（IG）

特朗普上一次當選總統時，委任Neil Gorsuch、 Brett Kavanaugh及Amy Coney Barrett三位立場保守的大法官，三人有份導致1973年通過保障全美國女性墮胎權利的Roe v. Wade案在2022年被推翻，被評為「對基本人權保護一夜倒退50年」。

比拉絲促請現任總統拜登離任前出手幫助女性。（Ｘ）
特朗普再當選美國總統，當地女性恐再受壓。（路透社）
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