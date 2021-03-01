特朗普卸任後繼續針對LGBT　批華府新政策令運動場「消除了女人」

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-03-01 16:07

美國前總統特朗普（Donald Trump）卸任後首度出席公開活動，他在致辭時提到跨性別運動員顛倒了女性運動，強調應要保護女性在賽場上的權益。

美國總統拜登（Joe Biden）在競選總統時表明會重視LGBTIQ+（同性戀、雙性戀、跨性別、雙性人和酷兒）族群的權利，他在獲得性別多元族群力挺當選，並將《平等法案》通過視為上任百日首要目標之一。美國聯邦眾議院在上周再度表決通過延宕多年的《平等法案》，禁止因性取向或性別認同而作出歧視，保障LGBTQ+於就業、教育、司法義務等方面的權利與一般人相同。

特朗普卸任後首度出席公開活動，發表反對跨性別者與女性同場作賽權利。（GettyImages）

拜登「消除了女人」

事實上，拜登在上任後已迅速簽署行政命令保障跨性別者的各項權益，包括學生能自由根據性別認同使用廁所與更衣室、自由參與學校體育賽事。後者引起部分女權人士的不滿，批評拜登「消除了女人」。

特朗普在周日（28日）的演說中，指拜登與民主黨的政策正在破壞女性體育，「女孩和婦女應該感到憤怒，因為她們會與生物學上定為男性的個體競爭，如果不解決這問題，它將終結我們所認知的女子體育。」

拜登所倡導的《平等法案》（Equality Act）在美國被視為是保障LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別者和酷兒）族群權益的法案。（GettyImages）

他續說：「這不利於女性運動員，她們竭盡所能、很艱苦才取得現在的位置，那些歷史性的紀錄將會被消滅。」特朗普以「Crazy」來形容支持跨性別者的政策，強調要維護女性運動員的權益。

里約奧運女子800米金牌得主Caster Semenya（右一）的「雌雄莫辨」一直是爭議的焦點。（GettyImages）

《紐約郵報》專欄批評拜登的政策，指美國田協要求跨性別參賽者必須通過荷爾蒙檢測，拜登無視了男人在骨質密度、肌肉比率、肺活量的各項優勢。廁所和更衣室只要有隔間，大部分的人或不在乎隔壁人士使用，可是賽場上的競爭則難以相提並論。一位家長曾在受訪時提出：「我的女兒本來可以取得新英格蘭區的代表權，直到兩位跨性別男生走出來搶走前兩名。」指出女性的權益正因此受損。

2018年，美國高中田徑跨性別者選手Terry Miller（左一）在公開賽100米摘銀，後來有家長告上法庭。（網止圖片）

特朗普政府對LGBTQ族群一向不友善，甚至曾在2017年推翻奧巴馬任內政策，禁止跨性別者從軍，當時他認為讓跨性別人士從軍「對軍隊效能與殺傷力構成太大風險」，2019年頒布生效後，拜登在今年一月宣誓就職後宣布廢除禁令。

Semenya曾向國際田聯發起挑戰，反對其在400米至1000米之間的賽跑項目中，對女性跑手睾酮水平作出限制的決定，被體育仲裁庭駁回訴求。（GettyImages）

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香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：