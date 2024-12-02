桌球｜一代名宿基夫斯逝世　曾排世界第一　教導過傅家俊基本功

威爾斯傳奇桌球手基夫斯（Terry Griffiths），與認知障礙症長期鬥爭後，周日（12月1日）於家中逝世，享年77歲。

基夫斯曾排名世界第一，並贏過世錦賽冠軍。香港著名球手傅家俊，曾在自傳表示出道初期向他拜師，直言受這位名宿指導後，才知道自己很多基本功做得不好。



基夫斯活躍於上年紀70至90年代，1978年出道成為職業球手後，次年首次入圍世錦賽，即由外圍賽打入決賽並奪冠，為賽事史上第2次，之後只有「魔術師」梅菲（Shaun Murphy）錄同一成就。

基夫斯曾在三大賽封王，最高排名世界第一。（Getty Images）

此外，他分別在1980年及1982年贏得大師賽（Masters）及全英賽（UK Championship）錦標，桌球三大賽（Triple Crown）都曾奪冠，最高排名世界第一。退役後，基夫斯曾在世界桌球總會（WPBSA）任職教練總監。

香港著名球手傅家俊，曾在自傳《147人生》中回憶，出道初期的2002年底，會定期飛赴威爾斯跟隨基夫斯學藝：「在基夫斯的循循善誘下，我才驚覺自己的基本技術存在極大問題，由出cue姿勢、力量到角度等，幾乎沒有一項做得正確。」

「神奇小子」傅家俊曾在自傳中表示，在基夫斯教導下才知自己基本技術問題極大。（Getty Images）

基夫斯兒子郭偉恩（Wayne Griffiths），現時為香港桌球隊總教練，他在社交網站表示父親在家人陪伴下，於家鄉安詳離世：「葬禮會在適當時候公布，希望外界能尊重我們私隱，感謝。」

港隊總教練郭偉恩（右）及基夫斯（左）。（郭偉恩Facebook）

世界桌球巡迴賽（WST）及馬克威廉斯（Mark Williams）、梅菲、馬克艾倫（Mark Allen）等球手都發文悼念這位名宿，剛在全英賽奪冠的特林普（Judd Trump），亦在賽後形容「對威爾斯體育界來說是悲傷的一天」。