武藤嘉紀助神戶勝利船再奪J1冠軍　敗走歐洲後以犧牲書寫第二人生

日職（J1）煞科戰形成三隊爭霸，衛冕的神戶勝利船、廣島三箭及町田澤維亞都有機會奪冠，但後兩者同時敗陣下，神戶勝利船以3：0擊敗湘南比馬，完成聯賽二連霸。

隊內神射手武藤嘉紀賽後激動落淚，形容是人生中最漫長一周。

這名32歲的前日本國腳，經歷過數季低潮後，3年前從歐洲回流，近2季以出色表現支撐球隊，成為神戶勝利船連霸重要主力：「這是為足球付出一切的結果」。



武藤嘉紀賽後激動落淚，相信勝利背後，他經歷不少辛酸與苦楚。（神戶勝利船X）

賽前神戶勝利船以69分排在J1榜首，廣島三箭、町田澤維亞分別以68及66分排在第2及第3。神戶勝利船此戰只要取勝便能確定衛冕，但打和或落敗，冠軍隨時拱手讓出。

26分鐘由宮代大聖先開紀錄後，武藤嘉紀在43分鐘接應隊友橫傳射成2：0，加上扇原貴宏在70分鐘錦上添花，神戶勝利船3：0擊敗湘南比馬，達成聯賽二連霸之外，更是隊史首次同時贏得J1及天皇盃。

最後一輪勝出，讓神戶勝利船衛冕J1冠軍。（神戶勝利船X）

武藤嘉紀被認為是今季J1 MVP熱門人選，他賽後與隊友相擁時激動落淚，接受訪問時仍未能平復心情：「見到球隊攻入第3球的瞬間，真的鬆了口氣，然後便忍不住落淚了。感覺這是我人生中最漫長一周，我有兩三次發惡夢而驚醒，夢中我們失去了冠軍。這一切真的是（努力的）回報。」

出道即入選J1最佳陣容 獲德甲球會垂青

相信球迷對武藤嘉紀的名字都不陌生，此子曾因出色入球能力及俊俏外表而被稱為「日本C朗」；從FC東京出道並成名，武藤首季便在J1攻入13球，成為隊內神射手，也是繼小野伸二、中澤佑二後，時隔15年再有球員出道便入選球季最佳陣容，搶眼表現也讓他入選日本國家隊。

在FC東京的出色表現，讓武藤嘉紀獲代表國家隊的機會。（Getty Images）

次年夏天，表現出色的武藤嘉紀獲德甲球隊緬因斯青睞，20戰貢獻7入球4助攻，雖下半季右膝外側副韌帶撕裂而提早收咧，不過3季內各項賽事72場攻入23球，表現尚算不俗；2017/18更以8球成為隊中神射手，並幫助球會護級成功。

2018年夏天轉戰英超，但在紐卡素的時光，武藤嘉紀事後形容當時承受着「異次元的痛苦」：「即使練習時表現得有多好，也無法獲得出場機會。」

轉戰英超陷生涯低潮 球會國家隊雙重打擊

加盟首季，前半季12次上陣僅在聯賽攻入1球，武藤嘉紀也承認自己表現不穩定，對此沒有任何藉口。2019年1月離隊參加國家隊在亞洲盃賽事，因而缺陣4輪聯賽，到2月回來時，發現隊中已沒有自己位置。

武藤嘉紀事後回想，形容在紐卡素時承受「異次元的痛苦」。（Getty Images）

球會表現低迷外，武藤嘉紀在國家隊亦因難以破門而失去位置，該年亞洲盃決賽不敵卡塔爾得亞軍，那次後備上陣亦成為他最後一次披上「藍武士」戰衣作賽。

回流日職 表現未如預期

雙重打擊下，2020/21被外借到西甲的伊巴，武藤表現仍不見起色，26場聯賽只入1球，完季後黯然回歸日職，加盟神戶勝利船。有「小白」恩尼斯達坐鎮中場，還有兩名前巴塞球星華美倫、保贊、前日本國腳山口螢、酒井高德等，加上武藤嘉紀，那年神戶勝利船陣容可謂星光熠熠。

2021球季，神戶勝利船確實擺脫前一季的下游戰績，但未能阻止川崎前鋒連霸，且早早便失去懸念，完季時僅排在聯賽第3，被川崎前鋒拋離足足19分，這艘豪華戰船的戰績，多少令人感到失望。

武藤嘉紀加盟時，神戶勝利船陣中有恩尼斯達、華美倫等歐洲球星，加上有不少日本前國腳，陣容可謂星光熠熠。（Getty Images）

2022年神戶勝利船戰績再次低迷，該季在18支球隊中排第13，但後半季換帥後戰績漸見起色。翌季老將恩尼斯達失去正選，武藤嘉紀全季交出10入球10助攻，助球會奪隊史首次J1冠軍——武藤嘉紀31歲才獲生涯首項球會錦標，且再次入選J1最佳陣容。

默默耕耘 為足球獻出所有

他回憶旅歐6年時光，學會了客觀地審視自己：「如果當初留在日本，我經歷過的困難中，有95%都不會體驗到。包括語言、文化差異還有歧視等。我明白到結果就是一切，在這個世界，即使你表現有多好，沒有成績的話，別人也不會給予你（正面）評價。因此我對自己變得更為嚴格。」

6年旅歐生涯，讓武藤嘉紀學會如何審視自己。（武藤嘉紀Instagram）

效力緬因斯時，因為急於增肌加強身體對抗能力，最終身體不勝負荷而重傷，武藤嘉紀指這是自己最後悔之事。

他明白到身體條件對足球員的重要性，因而接受本來十分害怕的針灸、忍受賽後痛苦的肌肉按摩，也注重日常飲食。由於擔心影響肌肉狀態，武藤指他開季後便滴酒不沾：「沒必要為一時享受而令自己身體條件承受風險。」

看到武藤嘉紀笑着流下眼淚，相信他會認為付出的一切都是值得。（神戶勝利船官網）

今季再次攻入13球，以隊內神射手身份助神戶勝利船完成連霸，另一犧牲是與家人每個月大約只能見面一次。武藤表示每天都會跟妻子和3個孩子以視像方式見面：「有時候孩子們會問我：『爸爸，不能效力在東京的球隊嗎？』我也會因此感到寂寞。所以今次奪冠，是沒有妥協地對足球付出一切的回報。」

現時32歲的武藤嘉紀，相信已再難重返國家隊，也沒什麼機會離開日職再挑戰海外聯賽，但起碼他以行動告訴所有球迷，包括家中3名支持自己的孩子：這世界並非付出便必定有結果，但首先只有付出，才有機會見到結果。