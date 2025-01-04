西甲｜皇馬反勝華倫西亞　雲尼斯奧斯推人領紅　面臨停賽12場

皇家馬德里十人應戰下，作客以2：1反勝華倫西亞。應屆世界足球先生得主雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）於76分鐘與對方門將爭執，出手將後者推跌領紅，令皇馬陷入困境。

球隊連入兩球反勝後，雲尼斯奧斯在社交網站道歉，但他的舉動仍引來不少討論，讓已過去一段時間的金球獎爭議再被掀起。



雲尼斯奧斯下半場領紅被逐。（路透社）

華倫西亞27分鐘在右路發動攻勢，並由曉高杜路（Hugo Duro）先開紀錄。麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）在52分鐘為皇馬博得十二碼，不過祖迪比寧咸（Jude Bellingham）主射中柱彈出。

皇馬落後下繼續搶攻，7分鐘後麥巴比接應比寧咸直線殺入禁區起腳破網，但越位在先被判無效。

比寧咸今仗表現出色，惟下半場初段主射十二碼中柱。（路透社）

至76分鐘，雲尼斯奧斯突然推跌華倫西亞門將迪米查夫斯基（Stole Dimitrievski），球證查看VAR後，直接出示紅牌驅逐雲尼斯奧斯。

雲尼斯奧斯推跌迪米查夫斯基。（路透社）

從慢鏡重播可看到，當時雲尼斯奧斯跌倒後跪在地上，迪米查夫斯基走近捉住前者球衣，疑似向上拉扯，該皇馬翼鋒隨即被激怒，站起雙手往迪米查夫斯基頸及臉部位置推去，後者即時倒在地上。

被球證出示紅牌後，雲尼斯奧斯十分激動。（Getty Images）

被球證出示紅牌驅逐後，雲尼斯奧斯情緒失控試圖衝向球證，需隊友及工作人員合力將他送出場邊。

落後並踢少一人，皇馬主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）即時換入老將莫迪歷（Luka Modric），這名球隊隊長5分鐘後以接應比寧咸妙傳，在小禁區前射入扳平一球，他也以39歲116天，超越皇馬名宿普斯卡斯（Ferenc Puskás）39歲15天的紀錄，成為球隊史上正式比賽最年長入球者。

莫迪歷後備入替即攻入扳平一球，更打破球會紀錄。（路透社）

補時第5分鐘，比寧咸把握華倫西亞後場失誤單刀射入，助皇馬作客以1：2反勝，多踢一場下，暫領先馬德里體育會2分升上西甲榜首。

幾乎連累球隊落敗，賽後雲尼斯奧斯在X（前稱Twitter）簡短回應：「抱歉並感謝球隊！」安察洛堤賽後恭賀球隊反勝：「上半場我們表現很差，但下半場表現出色，在紅牌、宴客、入球無效等挫折中重新振作，球隊表現值得這三分。」

提到雲尼斯奧斯的紅牌，安察洛堤認為兩人都有肢體動作，應各罰一面黃牌。（Youtube截圖）

西班牙《阿斯報》引述球證報告，指這張直紅導致雲尼斯奧斯面臨2至4場停賽，《世界體育報》則表示他或停賽4至12場。安察洛堤賽後認為，雲尼斯奧斯與迪米查夫斯基都有肢體動作，應「各打五十大板」：「我們覺得應該是兩名球員各領一張黃牌，但他們卻直接向雲尼斯奧斯出示紅牌，我們會為此上訴，因為這不應是紅牌。」

雲尼斯奧斯或遭停賽一段長時間，安察洛堤表示會上訴。（路透社）

雲尼斯奧斯實力出眾，是2024年金球獎熱門人選，但最後大熱倒灶不敵曼城中場洛迪（Rodri）。由於雲尼斯奧斯時常在場上有爭議行為，因此今次被紅牌驅逐及情緒失控，引來不少網民討論，取笑這正是他無法獲金球獎原因。

不過《阿斯報》形容24歲的雲尼斯奧斯場上紀律良好，表示今次其實雲尼斯奧斯首次在頂級聯賽直紅，他此前僅在效力皇馬B隊時，領過一面紅牌。查閱資料，他曾在2023年5月對華倫西亞一役領紅，但之後被推翻；以及此前效力巴西球會費林明高時，在里約熱內盧州盃（Rio Cup）賽事中被紅牌驅逐一次。

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