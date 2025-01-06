澳網｜黃澤林明外圍賽登場再爭大滿貫正賽席位　Now TV現場直播

踏入2025年，網球大滿貫由澳洲網球公開賽打頭陣，將在今星期日（12日）舉行正賽圈。香港球手黃澤林（Coleman）將在外圍賽登場，力爭首度躋身大滿貫正賽圈，球迷們可以透過Now TV的現場直播支持Coleman。



黃澤林上年開始挑戰大滿貫之旅，嘗試從外圍賽突圍而出，成為史上首位打入大滿貫正賽圈的香港球手，惜Coleman在上年的法網﹑溫網及美網皆未能突圍，他在美網外圍賽首圈擊敗智利球手，寫下香港網球新一章，香港球手首次在大滿貫成年組響勝鼓。

來到2025年，黃澤林在香港公開賽首圈止步後，隨即出發前往澳洲的墨爾本，備戰澳網外圍賽。世界排名第172位的Coleman，周二（7日）將在澳網外圍賽首圈鬥哈薩克球手普高（Dmitry Popko），雙方過往未曾交手。

黃澤林與普高一仗安排在17號場上演，不早於香港時間中午12時半開賽，Now TV 630台及Now TV應用程式將現場直播今場賽事。