英超｜森林主場再令利物浦失分　比利時門神素斯成英雄

諾定咸森林與利物浦的英超榜首大戰，以1：1握手言和。賽前兩隊相距6分，主場作戰的森林今仗若能取勝，便能縮減分差至3分，而且森林首循環作客以1：0取勝，是今季唯一一支在聯賽擊敗過「紅軍」的球隊。

面對今季異軍突起的諾定咸森林，利物浦8分鐘便失球，一度陷入劣勢，雖在下半場扳平後掌握主動，但最終未能再攻破森林，紅軍主帥史諾（Arne Slot）大讚對方防守，特別提到表現神勇的門將素斯。



素斯今場貢獻多次出色撲救，助諾定咸森林在主場保住一分。（Getty Images）

今仗僅8分鐘，森林便由基斯活特（Chris Wood）先開紀錄，利物浦之後反攻卻遲遲未有起色，至65分鐘史諾換入祖奧高祖達（Diogo Jota）及森美卡斯（Konstantinos Tsimikas），此次調動立即見效，1分鐘後森美卡斯開出角球，祖達頭槌頂入助紅軍扳平1：1。

追和後利物浦繼續猛攻力爭3分，但主隊門將素斯貢獻多次神救，兩度將祖達的黃金機會撲走，雙方以1：1完場，助諾定咸森林在主場保住1分，而且今季兩次面對利物浦都有分落袋。

雖後備入替建功，但祖達之後兩次黃金機會都被素斯擋走。（路透社）

賽後史諾對諾定咸森林整體防守讚不絕口，事實上森林今仗前已在各項賽事連續5場不失球：「我不能要求更多了，他們狀態正佳，幾乎每場都能力保不失。我看了他們不少比賽：他們幾乎每場都會不斷地製造反擊機會，今天我們也主導比賽98分鐘，同樣因為一次反擊而失守。」

他續指因未能攻入第二球而覺得可惜，並特別提到森林門將素斯：「對方門將有多次出色撲救，後衛也多次擋下我們不錯的進攻機會，他們幾乎擋下我們每一次射門。」

對方門將「上身」，史諾賽後也頗為無奈。（路透社）

諾定咸森林上次大門失守，已要數到12月15日對阿士東維拉一役，距今剛好一個月。今場入球功臣基斯活特也大讚陣中門神：「毫無疑問，素斯是今季目前全英超最佳門將，而且他今季之後也會繼續。我們都非常信賴他，當然球隊兩名中堅也應得到讚賞。」

今場握手言和，諾定咸暫升上第二，續落後榜首的利物浦6分，並領先少踢一場的阿仙奴1分。