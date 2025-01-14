森林靠穩守突擊對抗戰術潮流　成高位迫搶最大剋星｜足球專題

諾定咸森林今夜英超迎戰利物浦，上季兩隊強弱懸殊，今場已是榜首大戰。紐奴領軍下，森林走在足球迫搶潮流的另一端，將英式傳統「高Q大棍」的足球加入變奏，防守力大為增強，加上進攻效率奇高，持續在聯賽高飛猛進。

森林首循環作客1：0擊敗利物浦，當時僅為第4周賽事，一度令紅軍新帥史諾備受質疑，之後利物浦大部分時間長居英超榜首，世人才漸漸發現晉身三甲的森林如何厲害。



森林中鋒基斯活特，是紐奴戰術中的關鍵人物。（路透社）

森林反潮流放棄控球

現今足球戰術的大潮流，就是高位迫搶，也講究控球。葡萄牙主帥紐奴率領的森林偏偏反其道而行，讓對手採取主動，以首循環擊敗利物浦一仗為例，紅軍佔近7成控球，14次起腳5次射門，面對先求穩守的森林猶如「老鼠拉龜」，反被森林一次反擊得手，主場0：1敗陣。

這場勝仗絕非偶然，今季森林的頭20場英超賽事，勝出12場，只較榜首的利物浦少兩場，列英超第二，在這20賽比賽入面，森林有15場的控球率較對手少，只有5場主場比賽稍高於對手，最多的一場也只是高3.4%。他們在英超已經連贏5場，當中擊敗曼聯和熱刺的兩場比賽，控球率甚至不足30%。

森林已在英超五連勝。（路透社）

防線墮後穩守突擊

英超賽會提供截至12月中數據，森林平均每場控球率只得40.9％，在20隊中排第19； 75.8%傳球成功率，以及每次防守讓對手傳球15.8次（passes per defensive action，簡稱PPDA），皆分別「包尾」排第20。 森林用表現和成績證明，這些近年被視為有利贏波的重要數據，不一定是邁向勝利的參考指標。

各隊主旋律大同小異都是在後防開始注意控球，先在後場穩陣地互傳，不要隨便失去球權，同時盡量將防線壓前，向對手進行高位迫搶。森林拒絕跟風，他們防線移後，先求穩守，看準時機才作反擊，踢法正好跟潮流恰恰相反，也是香港球迷都很熟悉的穩守突擊。

紐奴師承摩連奴，戰術風格也甚有師父影子。（Getty Images）

輕鬆化解對手高位迫搶

穩守突擊四個字看似簡單，要完美執行當然不容易。森林拉後防線，拒絕讓對手突破防線身後，變相迫對手只能在前場作出毫無目標的控球，他們只得17次成功令對手越位，為20隊中最少，同時被對手劏穿防線傳球的次數也是全英超最少，成功解圍次數卻是穩佔第一，森林不怕讓對手進攻，讓對手深入三閘線（Final third）次數雖高，但平均預期失球值是20支英超球隊之中最低。

當幾乎所有球隊都踢高位迫搶，防線墮後的另一好處就是可以完全化解對手的高位迫搶——森林很少由後防外場球員發動攻勢，76.9%攻勢都是由門將開長波發動，遠高於第二位佔54.7%的愛華頓，如此一來對手的迫搶根本沒有用。

這套穩守突擊戰術要做出成效，球員的防守紀律尤其重要，而且全隊都要高度集中一起去做，紀律、穩守、突擊、齊心，這些字眼是否似曾相識，會否令你想起一代「戰術大戰」摩連奴？紐奴正是摩連奴的愛徒，在摩帥執教波圖年代加盟，他將師父一套戰術演化，從昔日帶領狼隊到今天率領森林都在英超取得奇效。

紐奴上季救森林出火海，今季盡顯功力。（Getty Images）

紐奴將師父摩連奴的戰術升級

紐奴是個有自己一套的領隊，不做高位迫搶，不等於放棄去搶控球，只是將搶球的重心屯重在中場中路，甚至設下陷阱引對手犯錯。最經典的例子就是作客1：0擊敗利物浦一仗，當紅軍中堅雲迪積克帶球上前場分波，早已伏兵中場的森林球員看準機會截得皮球，一記高速反擊「一劍封喉」，為史諾帶來領軍首場敗仗，也是今季直到目前聯賽唯一一場。

森林目前主要採用4-2-3-1陣式，先求後防穩守，屯重兵在中場力求高度控制，只派活特一人打單箭頭。一方面先求穩陣，不過伊蘭加、赫臣奧度爾一對翼鋒速度飛快，前場靈魂人物基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）速度、靈巧兼備，而且長傳準繩，加上從狼隊時期已跟隨紐奴，對葡萄牙主帥的戰術思維最為了解。

在這個設定下可見，基斯活特可穩定獲得隊友的長傳以至兩翼供應，也是在現今戰術之中罕見「高Q大棍」型前鋒能被激活的例子，他今季已在英超攻入12球。

（森林英超再起飛，系列之四）

森林英超再起飛系列：

1. 球會篇：諾定咸森林從英冠到英超爭標 希臘班主帶領蛻變盼再演童話

2. 主帥篇：紐奴重返英超敗部復活 唔啱「大公司」的摩帥徒弟

3. 收購篇：森林漁翁撒網式買人暗藏「勝利方程式」 收購奇招值博率高

4. 戰術篇：森林靠穩守突擊對抗戰術潮流 成高位迫搶最大剋星