英超｜阿仙奴反勝熱刺重返第二位　阿迪達：球隊仍在爭標之列

阿仙奴在英超「北倫敦打吡」以2：1反勝熱刺，今季「雙殺」同城死敵，升上聯賽第二位，落後榜首的利物浦4分。主帥阿迪達（Mikel Arteta）賽後表示球隊仍在聯賽爭標之列，同時承認需在冬窗羅致攻擊球員。



杜沙特在上半場完結前射入致勝一球。（路透社）

阿仙奴聯賽對熱刺3連勝

今季表現不濟的熱刺，開賽25分鐘便由隊長孫興慜先入一球，但上半場尾段連失兩球，包括蘇蘭基（Dominic Solanke）的烏龍，以及被杜沙特（Leandro Trossard）射入致勝一球，作客1：2兵敗酋長球場。

熱刺首循環主場0：1不敵阿仙奴，聯賽對「兵工廠」已錄3連敗，且上一次在英超擊敗這支北倫敦死敵，已經要數到2022年5月。

熱刺頹勢持續，更在重要的北倫敦打吡被反勝。（路透社）

普帥：今場落敗不可接受

「白百合」主帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）直言今場落敗不可接受：「我們踢得不夠好，特別是上半場過於被動，讓阿仙奴能控制比賽。這並非我們平常表現，也不是我安排球隊的比賽方式。」

聯賽連續5輪不勝並錄2連敗，現時僅排積分榜第13位，普帥自然備受壓力：「今季我們在聯賽已落敗太多，對球會內任何人來說都不可接受。我們只能努力備戰周日（對愛華頓）的比賽，以扭轉這個球季。」

迪格蘭賴斯賽後笑稱今場球隊應入10球。（路透社）

阿仙奴埋門問題仍需解決

另一方面，阿仙奴則憑這重要三分重返聯賽第二位，多踢一場情況下，暫落後榜首的利物浦4分。Opta統計，這是兵工廠在英超史上第5次雙殺熱刺（阿迪達領軍2次，雲格領軍3次），而對手僅在1992/93做過1次，難怪中場迪格蘭賴斯（Declan Rice）賽後如此風騷：「或許我們不太夠運，因為沒入到10球。」

阿仙奴今仗14次攻門只得4次命中，其實再次突顯出兵工廠急需簽入一名前鋒，特別是扳平一球為對方擺烏龍，埋門效率仍為阿迪達需要解決的問題。

早前足總盃不敵曼聯一役，前鋒夏維斯（Kai Havertz）在門前頻頻失機，今仗他同樣表現平平，阿迪達也承認球隊會在冬季轉會窗嘗試引援：「當然，我們失去兩名重要球員，加比爾捷西斯和布卡約沙卡。我們正在積極尋找人選。」比爾捷西斯在早前足總盃對曼聯一仗傷出，最新證實為膝部前十字韌帶受創，可能又要休戰一段長時間，甚至提早收咧。

夏維斯入球能力備受批評。（路透社）

「阿仙奴仍在爭標之列」

適逢今輪英超不少強隊失分，利物浦、車路士及曼城都未能取勝，阿迪達續稱阿仙奴仍在爭標之列：「前面仍有很多比賽，而且可以看到每支球隊要贏都很困難，因此我們仍在爭標行列。」

阿仙奴將在周六（18日）深夜迎戰阿士東維拉，後者近期各項賽事4場不敗，暫排聯賽第7，而且艾馬利和門將馬天尼斯每次「倒戈」阿仙奴都特別醒神，肯定是場硬仗。