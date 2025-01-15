孫興慜毋忘雲尼斯達萊溫情　曾因對方一句話感動到喊︱英超熱話

熱刺隊長孫興慜如今已是無人不識的世界級球星，近日他分享一個與雲尼斯達萊之間的小故事，感激他在初出道時曼聯傳奇為他送上的溫情，更直言曾因對方的一句說話，感動得當場哭了出來。



孫興慜毋忘雲尼斯達萊溫情，曾因對方一句話感動到喊。（Getty Images）

韓國隊長漢堡與雲佬結緣

相信不少球迷都會記得，孫興慜年紀輕輕便從韓國遠赴德國發展，16歲那年加入漢堡青年軍。他正是在漢堡跟雲佬結緣，荷蘭神鋒在燕豪芬、曼聯和皇家馬德里贏盡錦標後，2010/11球季轉投漢堡，當年已經34歲，步入生涯尾聲。

雲佬在加盟漢堡首個記者會上，已大讚孫興慜：「看到他就如看到昔日年輕的自己，你們要加緊留意孫興慜，他有潛力成為超級巨星。」 當年大概沒有多少人注意這番話，聽在初出茅廬的孫興慜耳裏，當然大為感到，如今重溫甚至驚覺是「神預言」。

孫興慜如今已是超級球星。（路透社）

一句話令17歲孫興慜當場落淚

孫興慜清楚記得當年初次與雲佬會面的情況，「當我由漢堡青年軍升上一隊時，只得17歲。我很早已到達更衣室，當雲尼斯達萊走進來時，我感到難以置信。我非常緊張，正在坐下來的我，一看到他便站起來，然後跟他握手。」

「他之後問我：『你好嗎？』然後我答：『很好』。季前熱身賽我表現很好，但不幸地受傷斷腳。翌日球隊影大合照時，我要用上柺杖。雲尼斯達萊走過來跟我說：『我們會等你』，當我聽到時，淚水已經忍不住。」孫興慜訴說，「當時聽到一個世界級球員跟我說這番話，真是很感動。」

雲尼斯達萊現在是李斯特城領隊。（路透社）

「他像父親一樣幫助我」

孫興慜還分享，「雲尼斯達萊更說，『如果你需要什麼，任何時間也可以來找我，說給我知道。他真是一個很好的人，像父親一樣幫助我。他給我很多意見，從他身上獲益良多，他的球技實在神奇。」

可惜雲佬只效力漢堡一季，便轉投生涯最後一間職業球會馬拉加。二人之後再無交集，孫興慜離開漢堡後轉投利華古遜，之後再轉戰熱刺，一步步如雲佬當日所言成為超級巨星。

雲佬去年夏天重返英超，到曼聯出任時任領隊坦赫格的副手，當對方被辭退後一度擔任看守領隊一職。葡萄牙少帥阿莫林上任後，教練團隊再無他的位置，雲佬離任後不久即獲力爭護級的李斯特城聘請掌帥。孫興慜也為此感到興奮，「他現在是李斯特城領隊，我很期待再次跟他會面。」

老孫不用等太久，1月26日上演的英超聯賽，雲佬將帶領李斯特城作客熱刺，到時便可跟這位前輩重逢。