英超｜李斯特城作客反勝熱刺　賓福特打吡戰小勝水晶宮

英超本港時間周日晚上10時上演兩場賽事，其中「下游對決」熱刺主場領先下被李斯特城反勝2：1。另一場倫敦打吡賓福特作客同樣以2：1小勝水晶宮。



占美華迪下半場甫開賽即為李斯特城扳平。（Getty Images）

賽前排第15位的熱刺希望藉主場出擊爭取重返更高排名，至33分鐘主隊由李察利臣接應柏度樸路助攻先開紀錄，半場領先1球。

熱刺教頭普斯迪高古束手無策，表現得身心俱疲。（Getty Images）

下半場甫開賽，李斯特城即由卜比列特助攻占美華迪扳平，4分鐘後卜比列特再送助攻，今次由艾簡奴斯建功，半場開始5分鐘後已反超前。最終李斯特城保住勝果，以2：1反勝熱刺，升上第17位，熱刺則繼續守於15位。

雲尼斯達萊帶領李斯特城取得關鍵勝利。（Getty Images）

另一場倫敦打吡，水晶宮主場迎戰賓福特，半場雙方互交白卷。下半場66分鐘，賓福特獲得12碼，麥比奧莫主射中柱，不過視像裁判發現主射一刻門將已離開白線故需要重射，麥比奧莫今次終中鵠，客軍賓福特領先，至80分鐘，賓福特由丹斯加特助攻奇雲舒哈迪射成2：0。

賓福特麥比奧莫射兩次12碼，為客軍先開紀錄。（Getty Images）

5分鐘後，主隊憑丹尼爾蒙路斯助攻予羅曼艾斯追回一球，惜未能平反敗局，賓福特以2：1作客擊敗水晶宮。