華盛頓空難｜俄羅斯前溜冰世界冠軍身在客機　兒子曾奪世青前五

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）發生空難，一架軍用直升機與美國航空（American Airlines）子公司編號AA5342的內陸客機在空中相撞，飛機之後墜河。

據報，前花式溜冰世界冠軍夫婦拿姆夫（Vadim Naumov）及施舒高娃（Evgenia Shishkova）身在機上。兩人於1994年代表俄羅斯奪得雙人滑世界冠軍，1998年定居美國，兒子Maxim也是花式溜冰好手，代表美國征戰，曾奪世青第5名。



拿姆夫及施舒高娃於1985年在前者的教練穿針引線下結緣，但當時拿姆夫本身已有雙人滑拍檔，不欲改配施舒高娃，但經過多次高難度動作試驗後，兩人的默契始終最好，終在1987年開始攜手征戰。

華盛頓空難，據報前花式溜冰世界冠軍拿姆夫和施舒高娃身在客機上。（網上圖片）

拿姆夫和施舒高娃是1994年花式溜冰雙人滑世界冠軍，圖為兩人征戰1995年的世錦賽。（Getty Images）

進入1990年代，兩人嶄露頭角，分別在1991年歐錦賽及1992年冬季奧運殺入世界前列，排名第5；翌年站上世錦賽頒獎台，摘下一面銅牌。1994年世錦賽是兩人的生涯高峰，他們於雙人滑項目奪得桂冠，1996年2月榮登1995/96年度總決賽王者寶座，也是兩人的重要榮譽。

拿姆夫和施舒高娃培育多名花式溜冰好手，當然包括兒子Maxim（左）。（Maxim Naumov IG）

1998年，拿姆夫和施舒高娃從前線退下，改當教練，並移居美國，2017年於波士頓開設自己的花式溜冰學校。他們的兒子Maxim也是花式溜冰高手，曾奪全美青少年錦標賽及世界青少年錦標賽第5名，Maxim的花式溜冰偶像，正是貴為世界冠軍的雙親。