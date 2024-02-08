花式溜冰｜華麗娃辯稱誤服禁藥來自士多啤梨甜品　法庭拒絕接納

撰文：陳旭暉
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俄羅斯花式溜冰「天才少女」華麗娃（Kamila Valieva，又譯瓦利耶娃）上月尾因禁藥風波，被判從2021年12月25日禁賽4年，期間所有個人成績作廢，俄羅斯代表團在北京冬奧奪得的團體賽金牌，亦調整後改為銅牌。
國際體育仲裁法庭（The Court of Arbitration for Sport，簡稱CAS）在周三（7日）發布報告，表示華麗娃抗辯時聲稱，違禁成份曲美他嗪（trimetazidine）竟來自祖父準備的士多啤梨甜品。

外貌甜美的俄羅斯溜冰「天才少女」華麗娃。（Getty Images）

早在2022年初，華麗娃便被捲入禁藥風波，她被收集的藥檢樣本，亦是2021年12月25日俄羅斯全國錦標賽期間取得，當時她只有15歲。其團隊一直堅稱，樣本中之所以含有曲美他嗪，是因為餐具被祖父索洛維約夫（Solovyov）的心臟藥污染。

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周三CAS發布的完整報告中，華麗娃供詞聲稱違禁物質是通過士多啤梨甜品進入她體內，因為祖父會在砧板上為她準備甜品，同時他平時亦會用木板壓碎含有曲美他嗪的防止心絞痛藥丸。

華麗娃又表示，有幾次在無意中看到祖父用刀將藥丸壓碎，然後將它們放到玻璃杯中溶解並飲用，「所以我或許在家中飲過其中一杯，也可能吃過一些來自那塊砧板的東西。」

華麗娃聲稱，他違反禁藥條例可能是因為士多啤梨甜品。（示意圖／Getty Images）

不過CAS不接受相關說法，認為華麗娃的解釋缺乏實質證據，包括沒辦法證明其祖父在2021年12月25日之前有服用含曲美他嗪藥物，「證據中有太多缺陷，而且有太多未能解答的問題。」

法庭表示華麗娃無法證明自己非故意違反運動禁藥管制規定（ADRV）；此外，她的處境不符合「無重大過失或疏忽」，因此對華麗娃採取與成年運動員同樣處罰。

體育仲裁法庭不接受華麗娃的抗辯理由。（路透社）

今次禁藥風波，華麗娃除被褫奪北京冬奧團體賽金牌外，他在2022年歐洲錦標賽所奪個人賽金牌亦作廢。

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