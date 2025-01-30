體育熱話︱日本乒乓名將涉賭被捕　兩屆奧運獎牌得主13年半前犯禁

兩屆奧運獎牌得主、日本乒乓球名將丹羽孝希涉嫌非法賭博被捕，日本媒體1月29日從千葉縣警方的起訴書中得悉，丹羽孝希從海外賭博網站下注犯禁，並在自願調查中承認控罪。



日本乒乓球名將丹羽孝希涉嫌非法賭博被捕。（截圖）

受訪承認控罪 13年半前犯禁

日本《共同社》獨家消息指，丹羽孝希涉嫌非法賭博被捕，這位日本乒壇名將接受《共同社》訪問時稱，「我在不知道那是不合法的情況下做了，我感到後悔，向所有支持者致歉。」

消息指，檢控文件在今年1月20日送交檢控官辦公室，建議提出正式起訴及嚴懲。 丹羽孝希被指2011年夏天在日本境內登入一個賭博網站，以及用虛擬貨幣下注。

丹羽孝希曾是日本乒乓球隊不可或缺一員。（Getty Images）

兩獲奧運男團獎牌

那已經是近14年前的事，為何時隔這麼久才曝光？原因是東京都警視廳早前在搗破一間網上賭博支付平台公司的罪行期間，揪出涉案的日本用家並作出調查，當中發現居住在千葉縣的丹羽孝希多年前涉案。

丹羽孝希2012年代表日本出戰倫敦奧運，當年才只得17歲。他之前繼續代表日本出戰大賽，2016年里約熱內盧奧運夥拍水谷隼、吉村真晴，在乒乓球男子團體賽一路過關，首圈勝波蘭，8強擊敗香港，4隊挫德國，決賽1：3不敵馬龍、張繼科和許昕組成的中國隊獲得銀牌。2021年東京奧運日本隊主場出戰，他夥拍水谷隼和張本智和合力獲得一面銅牌。

丹羽孝希2022年退出國際賽場。（Getty Images）

丹羽孝希2022年秋季宣布退出國際賽，但仍繼續出戰國內的賽事。他目前是日本乒乓球頂級聯賽T.League球隊岡山リベッツ（Okayama Rivets）一員，退出國家隊後基本上都是留在日本本土作賽。

在日本男子乒乓球隊，丹羽孝希的光芒遠遠及不上身邊的水谷隼，以及之後的張本智和，不過他毫無疑問曾是團隊重要一員，因此今次他犯禁的消息仍相當震撼。