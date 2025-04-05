專訪｜港將Chris Wong奪街霸世界亞軍創紀錄　以理性開拓電競之路

Chris Wong，現年33歲的香港電競選手，去年在被稱為「街霸世界盃」的Capcom Cup奪得亞軍，創下香港最佳成績而一舉成名。Chris Wong也在之後成為職業電競選手，不過如同這位選手的比賽風格，他自此至終對大部分事物，包括自己的職業生涯，都抱着絕對理性的態度。

在香港從事電競不易，當初辭去穩定工作前，Chris Wong也考慮再三，經歷戰績不理想的一季，最終讓他堅持繼續走這條路的，卻是一個「不理性」的原因。

攝影：鄭子峰



上屆Capcom Cup亞軍Chris Wong。（鄭子峰攝）

香港人對《街頭霸王（簡稱：街霸）》應該不陌生，但或許很多人都沒想過，香港人能打《街霸》打到去世界頂級舞台。2023年11月，一個叫Chris Wong的香港選手在CPT 2023（Capcom Pro Tour 2023）法國站決賽中，擊敗兩屆世界冠軍MenaRD，入圍2024年2月在美國洛杉磯舉行的Capcom Cup X，在電競圈子成為熱話。

Capcom Cup雲集世界各地高手，獎金豐厚，因而被稱為「街霸世界盃」。Chris Wong並非歷來首位獲參賽資格的香港選手，不過Capcom Cup X冠軍獎金由前一屆的12萬美元大幅增加至100萬美元，創下格鬥遊戲賽事史上最高獎金，因此獲更多關注。

當時仍從事IT行業的Chris Wong雖是業餘選手，但在Capcom Cup X分組賽5戰全勝，一路過關斬將至勝者組決賽，不敵台灣選手UMA跌入敗者組後，再擊敗日本強敵gachikun晉身決賽，雖在冠軍戰再次敗予UMA得亞軍，但已錄香港選手史上最佳成績，加上捧走30萬美元獎金，折合逾230萬港元，讓Chris Wong的人生，突然來到了意外的十字路口前——到底要不要從朝十晚六的程式設計師，也就是我們常說的「IT」，轉職成為職業電競選手？

這個決定，又要由數字說起。

在CPT 2023法國站決賽擊敗兩屆世界冠軍MenaRD（左），讓Chris Wong名氣大增。（Chris Wong Facebook）

一場比賽150多萬港幣

現年33歲的Chris Wong性格沉穩，或可用不苟言笑來形容，3小時的訪問中，他語調比較輕鬆的僅這一句：「贏得Capcom Cup亞軍後最大改變……現在吃飯不太用看價錢吧，以前凍飲加3蚊都要考慮，哈哈。」雖然笑着說完，仍帶上了數字、金錢，3蚊，僅是他在訪問中提起過云云數字中的其中一個。

Chris Wong較少講笑，而且說話時經常帶有數字。（鄭子峰攝）

Chris Wong對《街霸》最難忘的回憶，也與數字緊扣，他談起勝者組準決賽：「那時候我面對的，是當時中國最強選手（DCQ）。Capcom Cup的獎金分配其實有點harsh（嚴苛）：第一名100萬美元、第二名30萬美元、第三名20萬美元、第四名10萬美元……去到第五名呢，是只有1萬美元，第四跟第五是10倍之差，但兩者其實只相差1場比賽。」

Chris Wong解釋，當時他已躋身前8名，由於戰績較佳及賽制關係，這場他只要獲勝便能鎖定前3。「當時我超激動，有看比賽的觀眾都知道，當時對手『甩combo』後被我一滴血反殺，我的獎金是由1萬美金跳到20萬美金，即是（贏）一場比賽便多了150多萬港元，很誇張，以前從未試過。而且我晉級了，這個獎金之後還可能再增加。」

分組賽5戰全勝，Chris Wong晉級後贏了一場已確定躋身8強。（Chris Wong Facebook）

開口埋口都是數字、錢嗎？作為香港的電競選手，這自然不過，他們某程度上「窮慣」，有誰不希望努力付出有最實際的回報呢？但電競戰隊本身難有盈利，大多需依靠大企業資本，連最受歡迎的《英雄聯盟》戰隊T1仍是連年赤字，更何況香港電競完全不發達，本地戰隊少也難經營，選手若想要出外比賽，便必須自掏腰包承擔高昂旅費。同時間，IT業界日新月異，若轉做電競選手後戰績不佳，數年後想返回老本行，或許已無法跟上時代潮流。

思前想後，雖然心中一直有考慮成為職業選手的想法，但光是Capcom Cup亞軍的30萬美金終究無法讓他感到安心。不過這次大賽的出色表現讓他收到不少戰隊邀約，當中還包括英國老牌戰隊Fnatic，加上一眾玩家勸說下，他終決定辭職嘗試。

2024年5月，Chris Wong加入著名電競戰隊Fnatic。（Fnatic X）

加盟全球前列戰隊 體會極貼心支援

Fnatic成立於2004年，是世界知名電競戰隊，最為香港人熟知的，可能是《英雄聯盟》首屆世界賽冠軍。他們也是《Counter-Strike（簡稱CS）》的傳統勁旅，曾在該遊戲最重要賽事Major Championships贏過3次冠軍，歷史排名第2。

或者以數字解釋：《福布斯》在2022年公布全球最具價值電競戰隊，第1名是美國老牌戰隊TSM，Fnatic以2.6億美元排在第7，而香港人較熟悉的T1，則以2.2億美元排在第10。

Fnatic是世界知名的老牌電競戰隊。（Fnatic Facebook）

這樣一支老牌戰隊，在Capcom Cup結束後拋來橄欖枝，Chris Wong表示原因是Fnatic想在沙特阿拉伯舉辦的首屆電競世界盃（Esports World Cup）取得好成績。

沙特近年積極舉辦體育活動，除了足球、賽車，連電競也不放過，電競世界盃便是他們投資重金的大型活動之一，賽事總獎金池達到電競史上最高的6000萬美元，賽會更以「改變人生（Life-changing）的獎金」作宣傳。

《街霸》在這項賽事的冠軍獎金是30萬美元，不過賽事設戰隊積分制，所有遊戲項目賽事完結後，總積分排前16的戰隊可按相應排名瓜分2000萬美元獎金，最高分隊伍可獲700萬美元，而且不需繳稅，因此亦有「石油盃」之稱。

沙特電競世界盃因豐厚獎金而引來不少戰隊重視。（EWC X）

資金對所有戰隊來說都是命脈，Chris Wong形容這個賽事對Fnatic很重要，也表示通過該次參賽，體驗到Fnatic作為世界知名戰隊，他們的支援是如何幫助旗下選手。

「去年的比賽因為沙特是第一次舉辦，所以可能有點甩漏。酒店裏每間練習房都很大，卻要兩個選手共用一部PS5。」他表示自己有帶手提電腦，本來也可以用來練習，但該次賽事是用PS5作賽，Fnatic認為兩者機能不同，肯定會有些許延遲，「他們連少許延遲也不想要有，跟我說『不如即時上網買部PS5給你吧』」。

由於其他遊戲的參賽選手也有同樣問題，Chris Wong向他們提議不如先向主辦單位要求更多遊戲機作練習。經Fnatic溝通後，賽會翌日即提供多一倍的PS5，事件得以圓滿解決。

他形容Fnatic今次支援十分強勁：「真的是大戰隊，一部PS5數千港幣，或許不是什麼大數目，但能給予選手一種『你欠缺什麼配件練習，我就立刻給你』的支援。」

代表Fnatic參戰電競世界盃，Chris Wong體會到大型戰隊的強力支援。（Chris Wong X）

靠自己在《街霸》打出一片天

職業電競在香港不算常見職業，大眾聽得較多的相信是風行多年的《英雄聯盟》，那為什麼最後會選擇《街霸》呢？其實Chris Wong在S5（第5賽季，即2015年）曾打上《英雄聯盟》台灣伺服器的最高段位「菁英」，即排名前200名玩家之一。當年人數比例已不可考，以如今台服為例，「菁英」僅佔所有玩家0.05%左右。

「不過我S5後就沒再玩。」如今《英雄聯盟》全球知名，每年的世界大賽也是最具人氣電競賽事，不過Chris Wong似乎不太在意，他解釋《英雄聯盟》是團隊遊戲：「我不喜歡靠隊友或被隊友依靠，我更喜歡『玩個人』，也就是不用配合。」

之後他轉戰單打獨鬥、勝負全憑自己的《街霸》，聽來也很順理成章，至於為什麼是《街霸》？他表示：「因為畫面實在太靚，格鬥遊戲來說，當時未試過有那麼華麗的畫面。」

Chris Wong坦言，當初「入坑」打《街霸》是因為精美畫面。（鄭子峰攝）

曾希望做足球員

他回憶初次接觸《街霸》可數到幼稚園時期，但當時太小只是亂玩一通，而且一開始最喜歡的不是打機，而是足球。

「中學時一直有踢波，有在電視看皇家馬德里，見到碧咸、朗拿度他們覺得好型，學校又邀請過很厲害的球員來教，所以我那時候很想踢波。」不過Chris Wong也承認自己天份不足，在大學也沒能入選校隊，因此打消了這個念頭。

到之後畢業出來工作，一眾足球隊友愈來愈忙，他也少了踢波，循規蹈矩地按所讀學系，成為電腦程式設計師。

理性與冷靜，是Chris Wong的最大武器。（鄭子峰攝）

到放棄《英雄聯盟》後，不同於此前在《街霸4》只是「玩下」，他很快便深陷到《街霸5》當中認真練習，更在網上排名打到世界前列，Chris Wong便開始在工餘時間參加本地及外國比賽。

當時既已是世界前列，為什麼沒有積極考慮成為職業選手？他表示《街霸5》時賽事獎金遠沒現在多，「還有就是《街霸5》系統上不那麼適合我，簡單來說該作你只要考慮對手做兩三件事，但《街霸6》你要考慮對面之後幾步可能作出的動作，例如ABCDE，你便要想做什麼去對應ABCDE之後的動作。我想我比較擅長應付這方面。」

絕對的理性與冷靜

從去年Capcom Cup片段不難看出，Chris Wong打法十分冷靜保守，不會冒險進攻，而是能精準捉到對方破綻和失誤，距離、幀數（frame）＊等與數字相關的，便是他最擅長範疇。

（註：每秒有60幀，格鬥遊戲玩家會記住角色出招被防禦時有多少幀數硬直。舉例來說，有一招被防禦後硬直幀數為負12，對手只要施展幀數在12或以下的招式，便肯定能造成傷害。）

日常看似重覆沉悶的訓練中，Chris Wong仍能找到箇中樂趣。（鄭子峰攝）

那麼每天重覆長時間練習，會否感到枯燥？他不假思索：「當真的去到很細緻的位置時，途中還是會經常發現未遇過的情況。當然每天可能有95%的東西都是見過的，但基本上每天也都會開發到一些很細微的新事物，所以不會悶。」

「或許我是IT出身，所以比較擅長計算。譬如每個人有10000血，這套連招打4600（傷害），另一套能打4630但比較難出，即使10000血之中只多30傷害，我還是會堅持練這一套。」Chris Wong又以IT寫程式為例，只要有一點邏輯錯誤便會整個程式崩潰：「但其實作另一個選擇會好一點，所以我永遠都會用最好的選擇。」

慣用角遭削弱 「投資錯誤」成致命傷

汲取了大賽經驗，還有著名戰隊支援，Chris Wong在《街霸》的戰績應該愈來愈好吧？然而去年Capcom Cup結束後，官方將他慣用角色Luke大幅削弱，令Chris Wong在新一季持續陷入苦戰。

「那個角色接近由Top 1削弱到我覺得是底層的Bottom 5，差到我要轉角色。」他表示這非易事，要至少兩個月才能初步熟悉，還要去累積跟其他不同角色對戰的經驗和知識，是他今年遇到的最大困難。「之後我轉用豪鬼，但很多人事後都說不適合我，因為豪鬼（特點）很進取，而我適合防守。」

上屆Capcom Cup結束後，Chris Wong戰績難言出色。（Fnatic X）

Chris Wong用「投資錯」來描述這次經歷，他在沙特電競世界盃中打到第二輪出局，32位選手中排第16；更致命的是作為上屆Capcom Cup亞軍，他最終卻未能拿到今屆入場券。

諷刺地官方早前兩度把他原來慣用的Luke加強，但Chris Wong直言已經太遲，而且Luke的能力仍比不上以前，「所以也沒辦法，只能之後再看看怎麼樣」。

繼續前行 全因觀眾支持

經歷一季的挫折後回復自由身，他未有回到辦公室重拾以前工作，而是繼續深耕《街霸》等待機會。

如果用他之前的理論來看，這未必是最好選擇，畢竟電競在香港前路渺茫，沒有人知道一兩步之後會是怎樣。說到為何堅持下來，他回答是Twitch及Youtube觀眾的支持——這個答案聽起來「很不Chris Wong」。

Chris Wong表示若不是得到觀眾支持，或早就失去動力。（鄭子峰攝）

他表示若不是一直有觀眾收看直播，或許早就失去動力，「純粹可能自己躲起來練習，有空便打打比賽吧，打到就打，打不到就算了」。

「但現在會有觀眾私訊我：『你很厲害，因為你我才買街霸』、『看了你的教學影片，我決定玩街霸了』。」Chris Wong回答時，雙眼及嘴角難得有笑意。

「有次去台灣比賽，當時在會場有超過30人排隊找我合照，真的很誇張。去日本在會場或是在秋葉原街上也試過被人認出並要求合照。」對他而言，這種被認同的感覺也是動力來源之一。

近期他開始經營個人Youtube頻道，分享《街霸》心得。（Youtube截圖）

望幫助香港《街霸》社群

現時除了日常練習為比賽備戰，以及開台直播外，Chris Wong也着手經營個人Youtube，以影片分享打法和心得。

他表示一方面是能有少許收入，另一方面是希望幫人：「有時候直播人多，我便不是自己練習，而是幫觀眾看重播為他們分析。」他解釋此舉是感謝觀眾支持，亦希望香港出產更多出色的《街霸》選手，這也是他製作教學影片的原因。

去年的CPT新加坡站，一位只有16歲的香港選手Micky參賽，他名字前面本應是戰隊名稱的位置卻是「Chris Wong」，讓外國評述也大感意外，原來他能參賽是Chris Wong自掏腰包贊助。

Micky在外地也有一定名氣，但沒有戰隊支持下，難以出外比賽。（Youtube截圖）

Chris Wong指Micky年紀輕輕便有出色實力，能與一眾日本高手打得平分秋色，見他缺乏外出比賽資金，便決定出手相助：「我希望香港的電競能有少許出路，不是說一定要拿世界第二才有人認識，或許世界第五也可以？不一定要拿30萬美金，可不可以我拿3萬美金都有人知道？」

Micky在網上其實小有名氣，可惜現場比賽經驗不足而表現緊張，成績不算出色。不過Chris Wong表示，香港這個彈丸之地若算上人口比例，出產的頂級《街霸》選手其實已很多，連日本選手也對此驚訝不已。

他說自己也覺得很不可思議，認為原因之一是本地《街霸》社群風氣很好，大家都不「藏招」並積極交流心得。「聽說以前《街霸4》的時候，很多地方包括香港的選手，為了比賽有更好成績，一起練習時也會故意不用某些招式，但現在好像已經沒有這情況」。

香港較知名的其中三位職業街霸選手：（左起）Hotdog29、Chris Wong、Humanbomb。（Chris Wong Facebook）

說到本地《街霸》選手與現狀時，從他口中吐出來的數字稍微變少，取而代之的是很多人名，還有想感謝的人，包括無怨地支持自己的家人及女友，還有熱心幫助一眾《街霸》選手的達哥、支持並包容自己的Fnatic戰隊等。

「對我來說是職業」

只是，Chris Wong依然對香港電競的前景不感樂觀，也一直對自己的前路保持警惕：「我最害怕是例如5年後，我比賽成績完全不行了，那時候已接近40歲，卻已很久沒接觸過IT，即使想回去任職也沒人請，這是我最害怕的。」

在香港要成為全職電競選手絕不容易，不是簡單地將「追夢」兩字掛在口邊便能做到。若有年輕人也想嘗試走上電競路，Chris Wong建議是多思考，要知道自己適合玩什麼遊戲、那隻遊戲有沒有前途。「還有就是書一定要讀，在學校不要『包尾』，起碼要給家人一個交代才去想比賽，不要影響學業」。

即使成為職業選手，Chris Wong仍一直評估生計、出路等因素。（鄭子峰攝）

經營Youtube，也開始學習日文，探索日後加入日本戰隊的可能性，他為自己也是為其他同路人嘗試開拓「ABCDE」不同出路。

那麼《街霸》對他來說是什麼？從他口中聽到的答案毫不煽情：「最初是娛樂，現在對我來說是職業。希望之後可以繼續打《街霸》來做一個全職運動員和電競選手。」這個答案聽起來像冷冰冰，但其實也是對「職業選手」這個身份的尊重。

或許風格保守、在台上不會揮拳怒吼的Chris Wong，從觀賽角度來看不夠熱血不夠討喜，但他也以自身經歷告訴我們：在香港要成為電競選手，不能只憑一腔熱血。