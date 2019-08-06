【港超聯】和富大埔獲新贊助班費1500萬　雙教練冀產化學作用

和富大埔去季歷史性高舉港超錦標，惟新球季教練及陣容大變，更換上新贊助商宏大環球。跟郭嘉諾齊任主教練的馮凱文指，兩人培育青訓的理念一致，將攜手於聯賽爭取最佳名次，並確定會代表香港出戰亞洲賽。

上季雖歷史性贏得港超冠軍的大埔，宣佈新季改由宏大環球為贊助商，班費約1,500萬港元，原主席蔡尚圻改任榮譽主席，會長李宗德指：「雙方仍未簽約，但很大機會落實。新贊助十分穩定，這點對球員、球隊及球圈都很重要。」他補充，宏大未有要求冠名，球隊新季繼續以「和富大埔」參賽。

和富大埔在大埔運動場舉行開季拜神儀式。（袁志浩攝）

冠軍陣容僅10人留隊 雙教練料重用小將



大埔前主教練李志堅早前攜同多位職球員轉投東方龍獅，加上主力如伊高沙托尼及陳肇鈞等他投，令大埔教練團及陣容出現大變動。球隊下季落實由「熱血教練」、去季執教佳聯元朗的郭嘉諾，以及前凱景主帥馮凱文聯手掌舵，班底主要由前冠忠南區及凱景球員組成。新球員包括車潤秋、陸志豪、陳文輝、孫銘謙、許嘉樂、陸平中與韓援金玟基等，具本地資格的前香港飛馬中場麥保美亦加盟，至於杜度、勞高、辛祖、楊賜麟、唐道碧、梁星耀及趙少維等舊將則留效。馮凱文指正洽談外援中堅，人選包括喀麥隆球員及巴西兵，後防位置亦將再作強化，或再有華人球員加盟。

和富大埔歷史性奪得聯賽冠軍後，留隊的奪冠功臣寥寥。（袁志浩攝）

談及拍擋郭嘉諾，馮凱文指接手後第一時間邀請對方任教，坦言對方是自己欣賞的教練之一，而且兩人理念一致，「我倆都很重視本地球員，他執教有成績之餘，亦重用年輕球員。希望發掘更多小將上陣，香港足球要靠他們。」郭嘉諾早上因事未能出席拜神儀式，馮凱文稱對方季初因需完成亞洲足協專業教練牌照課程而離港，會與對方分工合作。和富大埔新季若要符合出戰亞冠盃外圍賽的資格，郭嘉諾正在修讀的亞洲足協專業教練牌照是關鍵之一。

馮凱文（左四）與郭嘉諾一同出任和富大埔新季主教練。（袁志浩攝）

拒棄戰亞洲賽 望向港人發放正能量

馮凱文上季執教的凱景降班收場，新球季卻改任「冠軍球隊」大埔，他自覺身份有點尷尬，但相信能帶領大埔保持往年佳績，「凱景球員只是一小部份，他們都明白今年競爭會較大。上年我獨自處理所有事，但今季大埔是支具規模球隊，我只需負責場內事務。傑志、東方及富力等俱增強實力，雖然有衛冕的壓力，但仍希望爭取最好成績。」



大埔將以港超冠軍身份，代表香港出席明年舉行的亞冠盃外圍賽，馮凱文指球隊並不會放棄參賽資格，「盡力踢，始終是代表香港，不想失禮。」 而對於近日香港發生的各種社會事件，馮凱文並不擔心會影響主場入場人數，且希望能以足球影響大眾，「我很明白香港處於困難的局面，大埔一向予人正面的形象及訊息，希望能向各位提供正能量。」大埔8月中會到泰國集訓為開季備戰，期間將跟泰超及泰甲球隊進行3場友賽。

轉投和富大埔的孫銘謙，期望新季隨隊出戰亞冠盃外圍賽。（袁志浩攝）

孫銘謙升級戰亞冠：證明有能力踢港超



成為「綠衫軍」新兵的孫銘謙，上季由學界轉戰港超，即獲得大港隊青睞，今季這位小將再進一步，有望出戰亞冠外。他坦言在凱景時只求表現不過不失，可是今季球迷期望大了，壓力更大，「希望向球迷證明，即使曾經是凱景的球員，能力也不算差，值得在港超佔一席位。」除獲陳文輝及車潤秋等前輩指導，孫銘謙更能跟兩位熟悉自己的主教練合作，馮凱文是「孫銘」自男拔時的恩師，而郭嘉諾則是省港盃主帥。他坦言兩人各有優點，能互補長短，「郭sir很懂得激勵士氣，馮sir則默默耕耘，十分愛錫球員，他們能產生化學作用，亦有助我適應新環境。」

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