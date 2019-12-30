【2019行山意外總結】Kill標王跑手魂斷山上　菲女梧桐寨自拍墮崖

行山遠足是一項健康的運動，但必須量力而為，做足準備，否則易生意外。今年香港至少有12宗致命的山野意外，包括「Kill標王越野山賽2019」有參加者在九肚山失蹤，其後被發現命喪山上。

2019年踏入尾聲，統計今年的行山意外新聞，發現只少有12名山友命喪山上，比去年的統計多。今年這12宗致命意外中，有至少一半死者是行山途中不適暈倒，昏迷失去知覺，送院搶救後死亡。

今月有58歲外籍男子在大嶼山白芒行山時暈倒，其他人報警，直升機到場將他送到東區醫療，證實不治。在5月，有一名59歲男子在麥理浩徑第2段行山時昏迷，送院搶救，回天乏術；在4月，亦有名69歲男子行麥徑第2段到赤徑時不支暈倒後死亡。在3月時，一名60多歲的男子，行麥徑第4段到昂平時呼吸困難，之後昏迷，送院後不治。

男子於西貢麥理浩徑 （第二段）遠足時突然不適，陷入昏迷，送院搶救。

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別以為年輕一點就不會暈倒出意外，在今年2月，一位45歲立法會秘書處保安員放假時到油塘魔鬼山行山，感到不適，他自行報警後暈倒，送院搶救後不治。今年1月，一名26歲男子與朋友到大帽山行山，行至大帽山道的閘口時不適暈倒，同行友人跑落山報警，救護員到場將事主送院，最終不治。

此處為大帽山閘口。（資料圖片）

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今年最受關注的致命山野意外，相信是9月初的「Kill標王越野山賽2019」，32歲參賽者郭遠雄在比賽期間失蹤，主辦單位在9月8日報警，救援人員在9月10日凌晨才在九肚山發現他昏迷不醒，救護員證實他當場死亡。

今年還有兩人行山時失蹤，到被發現時已失救而亡。今年9月，有71歲老翁失蹤4日後，被發現命喪於大嶼山花瓶頂。今年8月，有45歲男子向家人表示到西貢大浪坳及赤徑一帶行山，但他失蹤，3日後被發現倒臥東灣旁草叢逝世。

郭遠雄參加比賽時的照片。(警方提供圖片)

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連續兩年都有行山人士被雷擊致死，大家都要留意雷暴對行山安全的影響。上年有18歲少年行麥徑第4段經彎曲山時被雷擊，而今年4月，有53歲男子行至大澳象山近山頂時，懷疑被雷擊中，送屯門醫院搶救後不治。

今年亦有一宗行山人士拍照時不慎墮崖致死的事件，在今年4月，有一名26歲菲律賓籍女子於梧桐寨瀑布墮下，倒臥潭中，陷入昏迷；據悉，事發當時死者正在自拍，其間懷疑失足，由30米高瀑布墮下。此外，今月初有一名31歲男子在大嶼山彌勒山山頂一帳篷內昏迷，事主當場死亡，死因不明。

救援人員到梧桐寨拯救墮崖女子。（讀者提供圖片）

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今年不乏行山失足的意外，有的不幸失救，亦有的救援人員及時趕到，將事主救出險境，例如有人在獅子山、皇后山、馬鞍山墮坡，較嚴重的有人在仙人石河墮5米崖，近日還有63歲男子在西貢木棉洞拍照後，失去平衡向後倒，跌落40呎深洞底，幸有背囊卸力並墊高後腦，救回一命。

有女子在馬鞍山疑失足墮坡，跌下約30米受傷。（資料圖片）

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行山迷路的個案更多，迷路地點有鳳凰山羅漢塔、西貢荔枝莊、大嶼山東龍石澗、烏蛟騰吊燈籠等地。

另外，在今年4月，有宗驚險的山野拯救，5男1女當日在在黃雨警告下於大嶼山黃龍石澗行山，期間天氣轉壞，雷雨之下山洪暴發，他們報警求助。網上更流傳一段疑似消防員拯救的片段，有消防員站在急流中間一塊大石，協助同袍繫上攀山繩於急流中涉水而行。

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