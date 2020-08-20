【女足】港隊門神吳卓蔚投台灣班霸　機會難逢盼全力爭冠

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繼香港女子足球隊代表韋婉婷在6月份外流阿爾巴尼亞後，再有本地女將衝出香港。港隊守門員吳卓蔚今日（20日）確定加盟台灣球隊台中藍鯨。

現年23歲的香港女足門將吳卓蔚，前年起跟愉園簽下半職業合約，並隨愉園男隊操練。近年逐漸坐穩港隊正選的她，上季曾協助愉園女足贏得球會史上首個女子聯賽冠軍。

由於今季本地女子聯賽腰斬，吳卓蔚約兩個月前跟台中藍鯨接洽，最終雙方達成協議。不過，吳卓蔚因仍在辦理簽證等文件，預料最快下周才出發前往台灣。

吳卓蔚近年坐穩女足首席守門員之位，也跟隨愉園男子隊訓練。（袁志浩攝）

捉緊意想不到的機會

吳卓蔚接受訪問時坦言對外流「好開心、好興奮」，她形容今次到台灣聯賽落班的機會十分難得：「由於我的身型不算高大，所以一直都較難外闖，自己從沒有想過有這個機會，特別感激香港足總及愉園的協助。」

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台中藍鯨於2014年創會，角逐同年成立的台灣木蘭足球聯賽。該聯賽屬半職業性質，為台灣女子足球最高級別賽事，台中藍鯨在過去3屆皆問鼎總冠軍寶座。

今屆台灣木蘭足球聯賽共有6支球隊參賽，各隊進行3循環聯賽後，首次名會再進行兩回合的賽事決出總冠軍。

賽事第三循環階段將於8月22日至9月19日舉行，台中藍鯨位列次席，惟吳卓蔚在到埗後仍需隔離兩周，才能復操及比賽，時間緊拙，「很期待可以大展身手，目標是盡我能力，協助球隊繼續爭冠。」

台中藍鯨（白衫）是台灣木蘭足球聯賽勁旅。（台中藍鯨Facebook）

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