【英超Fantasy】看透局勢　了解球員　摩連奴舊橋熱刺一樣受

今季熱刺成績突飛猛進，摩連奴功勞不少，前香港足球先生鄭兆聰（Ricky）對這位葡帥推崇備至，大讚他每每能看透局勢，對待球員亦有一手，其執教方式值得學習。摩連奴作風一向高調強硬，如今趨向低調地改革，今季熱刺變奏似乎漸見成效，莫非真可一搔60年頂級聯賽之癢？

不經不覺，摩連奴已57歲了，當年少帥捧歐聯錦標成為一時佳話，經歷了波圖、車路士及國際米蘭的順境後，他近年無論在皇馬、回巢車路士以至去到曼聯，皆弄至不歡而散，去年接掌熱刺亦不被外界睇好，鄭兆聰坦言，熱刺人腳配搭並非最佳，但摩帥來投後慢慢調整陣容，球員適應後已漸告上力，今季狀態更加一流，特別是哈利卡尼及孫興慜，兩人合共已轟入19球，一向錯漏百出的防線亦變得穩固，目前僅失10球是英超最佳，攻守兼備，因此可暫居榜首。

摩連奴在熱刺的日子

外界對摩連奴評價毀譽參半，Ricky則非常欣賞，認為摩帥能夠看透對手踢法，以相應策略迎戰，如果對方實力強勁，不會夾硬對攻，寧願「泊大巴」，以防守為先；若然自己球隊實力佔優的話，便會主攻一點，鄭兆聰強調，摩連奴這方面的決策絕對不會出錯，是其中一位世界上最懂分析對手踢法的教頭。另外，他亦擅長捕捉球員心理，根據其脾性軟硬兼施，過往雖有不少失敗案例，弄至反目收場，但觀乎熱刺陣中，「壞孩子」不多，似乎對摩帥來說，不難掌控。

Ricky認為，在摩帥帶領下，熱刺將可達至球會高層的要求，甚至更上一層樓，染指英超錦標，不過今周便遇上嚴峻考驗，周四凌晨作客晏菲路，名副其實是「6分波」，熱刺目前與利物浦同樣12戰得25分，兩頭車馬今季首度硬撼不容有失，相信以摩連奴性格，會穩中求勝，「泊大巴」以1分為目標也不足為奇。

英超開快車，曼聯未來兩仗面對錫菲聯及列斯聯，對手實力不算太強。（Getty Images）

踏入12月，英超開快車，一周雙賽見慣不怪，Fantasy玩家亦要緊記執陣，著名足球評述員方栢翹提醒大家，要留意球隊賽程，他指曼聯今周面對錫菲聯及列斯聯，隨時上演「入球騷」，搶分是時候了，至於白禮頓未來兩仗對手是護級分子富咸與錫菲聯，栢翹表示，白禮頓中前場入波球員不多，但踢閘位的蘭普堤（Tariq Lamptey）及蘇利馬治（Solomon March）助攻力強，球隊或可悶和對手，力保清白之身，得分也會不錯，有興趣的玩家不妨一試，最後溫馨提示：今周「交功課」截止時間，為周三凌晨0030，切勿錯過！

蘭普堤（Tariq Lamptey）今季已有3個助攻，有近一成Fantasy玩家已收歸旗下。（Getty Images）

蘇利馬治(Solomon March)是栢翹另一推介，他今季有兩入球一助攻，累積得分41。(Getty Images)

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