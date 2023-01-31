英超轉會︱車路士收購行動未完　1.2億歐元豪搶安素費南迪斯

今季在英超表現平平的車路士，在轉會市場持續活躍，今個冬季轉會窗已豪花超過2億歐元買入8個球員，包括以7000萬歐元（最高可達1億歐元）買入烏克蘭翼鋒梅迪歷。

轉會窗關閉在即，他們仍未停下來，不止跟阿仙奴力爭白禮頓防守中場卡些度（Moises Caicedo），最新再出價1.2億歐元，再次向賓菲加求購在2022世界盃表現出色的阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernández）。



安素費南迪斯在2022世界盃大放異彩，成為各大豪門收購目標。（Getty Images）

剛滿22歲的安素費南迪斯，是阿根廷奪得今屆世界盃的功臣之一，他在美斯身邊表現出色，年輕、當打、有活力。去年6月他才從母會河床轉戰歐洲，加盟葡萄牙勁旅賓菲加，當時身價僅為1000萬歐元（另加800萬歐元獎金條款）。世界盃後費南迪斯成為各大豪門收購目標，身價升價十倍，不過賓菲加一直不願放人。

車路士不願放棄心頭好，臨關窗前出價1.2億歐元（約1.05億英鎊）再次企圖收購費南迪斯，這個價錢足以令他打破2021年曼城向阿士東維拉收購基亞利殊（Jack Grealish）的1億英鎊英超紀錄轉會費。

消息指賓菲加會長雷哥斯達仍不願放走費南迪斯。（Getty Images）

目前未有消息指，賓菲加願意放人。意大利足球記者、「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）指，車路士正跟賓菲加商討此子轉會事宜，並願意付出一切代價，惟同時稱，「賓菲加會長雷哥斯達仍無意接受，但車路士堅持現在交易。」

自從美國商人托德波里上場後，車路士轉會行動一浪接一浪，單計冬季轉會窗，已經羅致8名球員，當中包括成功截劫阿仙奴的目標梅迪歷（Mykhaylo Mudryk）。根據足球網站《Transfermarkt》，這名烏克蘭國腳轉會已達7000萬歐元（下同），連帶附帶條款後，身價更有望達1億。

另外，車路士更從馬德里體育會借用祖奧菲歷斯半季，這名葡萄牙國腳的合約並不包含買斷條款，借用費達1100萬歐元，而且全數薪金由車路士負擔。車路士至今已在冬季轉會窗豪花逾2億歐元（不計附帶條款），若加上去年夏天的轉會，至今已經花去近5億歐元。

車路士1億歐元截劫阿仙奴頭號目標 未官宣先興奮大肆宣傳

梅迪歷連同附帶條款，身價有望達1億歐元。（Getty Images）

英超｜車路士走曼聯渾沌期舊路盲搶人才 燒2.6億英鎊卻愈踢愈沉

車路士開支跟戰績不成正比

車路士踏入2023年後，各大賽事4場不勝，直至上周聯賽險勝水晶宮，才打開勝利之門。新班主上場後，錢用上不少，戰績卻不成正比，今季英超20戰僅以29分排第10，別說爭標，就連爭奪來季歐聯資格，形勢也相當不樂觀。

樸達帶領車路士後，戰績未如理想。（資料圖片／Getty Images）

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