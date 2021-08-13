英超直播賽程｜阿仙奴作客新丁賓福特揭序幕　熱刺周日尾場迎曼城

英超2021/22球季開鑼，第一周已經激戰連場，各位球迷準備好未？

首周焦點大戰，當然是今周壓軸上演的熱刺對曼城（周日晚上11時30分開賽），熱刺有新帥紐奴領軍，而核心戰將哈利卡尼又盛傳會轉投曼城；另一邊廂曼城放走功勳元老阿古路，補入年輕星將基亞利殊又有何發揮？今仗話題十足，值得留意。

其餘Big 6球隊分途出搫，阿仙奴揭幕戰領銜，周五深夜會作客升班馬賓福特；周六早場則有曼聯迎戰列斯聯，接着有車路士與水晶宮合演首場倫敦打吡，利物浦將周六深夜壓軸鬥諾域治。



今年暑假體育盛事一項接一項，歐洲國家盃完結後又有奧運比賽，球迷們好像未有休息空間，英超已屆開鑼之時。今年英超轉會窗回歸昔日玩法，在8月底才關閉，加上暑假比賽頻頻，列強仍未揸定主意，在未來數周隨時尚有重磅收購出現，轉會八卦有排未完。

英超第1輪賽程，焦點賽事是熱刺對曼城。（01美術製圖）

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不過，今仗兩隊主角熱刺及曼城則是新聞主角之一，其中英格蘭新貴基亞利殊被曼城重心招攬，雖然社區盾已後備登場，不過球迷對於此子能否在「藍月亮」粒粒皆星的中場線上爭一席位尚有疑問。

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另一方面，球隊放棄阿古路，並一直盛傳熱刺的核心哈利卡尼是心頭好，到底能否成事還要看未來數月發展，不過今場卡尼會否為熱刺披甲，已是球迷重點關注事項。

熱刺方面，今季改由狼隊前主帥紐奴領軍，紐奴此前在狼隊發起一場葡萄牙革命，幾年下來班底建立出實力，未知他轉教倫敦大球會，會否再重施故技將葡式風格引入熱刺。不過熱刺過去幾年，主力漸漸老退，兩度換帥又未見成效，連卡尼也求去，球迷只感「冤枉來瘟疫去」，今年能否重回Big 6尚有疑問。

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